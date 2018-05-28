Маленький мальчик стал жертвой педофила, а через четыре года изнасиловал свою младшую сестру

Это были два милых эстонских мальчика. Они не знакомы друг с другом, но их судьбы одинаковы: они оба стали жертвами педофила, а потом сами пошли по преступной дорожке, пишет Eesti Päevaleht.

В 2010 году Эстония стала оправляться от экономического кризиса. Рейну (все имена изменены — прим.ред.) тогда не было и десяти. Его мать любила прикладываться к бутылке, а отец сидел в тюрьме. Часто мальчик голодал и не было никого, с кем он бы мог поделиться своими переживаниями. Рейн стал все больше времени проводить на улице.

Рейн начинает употреблять алкоголь и курить, а однажды знакомится со взрослым мужчиной асоциального образа жизни. У ”дяди Айна” нет ни дома, ни денег, но как-то ему удается выкраивать немного на конфеты и карманные деньги для мальчика.

За это Айн заставляет Рейна трогать его пенис и заниматься оральным сексом или сам трогает пенис мальчика. Все это происходит либо в лесу, либо в каком-нибудь подъезде. Однажды они попадаются и Айн отправляется за решетку.

Мать Рейна показывает тотальную безучастность. ”Мне показалось, что мать не поняла, насколько все серьезно”, — говорит прокурор Андра Сильд.

Отчимов у Рейна было много. Все они любили алкоголь и распустить руки. Ни о какой безопасной домашней обстановке речи не шло, но тем не менее мать Рейна рожает одному из сожителей девочку.