11.08.2018, 11:15

Максим Волков: мне предлагали деньги, чтобы центристов не было в жюри КВН

 (5)
ВИДЕО
Вечёрка
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Максим Волков: мне предлагали деньги, чтобы центристов не было в жюри КВН
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Руководитель КВН Эстонии Максим Волков в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о политизированности и цензуре в КВН, усомнился в успехе первого русскоязычного ситкома Эстонии "Ласнагорск", а также рассказал о том, как ему предлагали избавиться от центристов в жюри Клуба Веселых и Находчивых.

Видеоинтервью в стиле ставшего популярным в российском сегменте YouTube Юрия Дудя не оставило без внимания и вопросы о личной жизни гостя.

Максим Волков, в частности, рассказал о том, как конкуренты Центристской партии, членом которой он является, предлагали ему избавиться от центристов в жюри КВН Эстонии.

"Однажды ко мне пришли из конкурирующей с центристами партии и спросили — сколько вам нужно денег дать, чтобы вы про центристов вообще не шутили, и чтобы в жюри никого из центристов не было?", — рассказал Волков.

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