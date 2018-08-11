Максим Волков: мне предлагали деньги, чтобы центристов не было в жюри КВН

Руководитель КВН Эстонии Максим Волков в беседе с журналистами "Вечёрки" Владом Копылковым и Екатериной Павловой поделился своим мнением о политизированности и цензуре в КВН, усомнился в успехе первого русскоязычного ситкома Эстонии "Ласнагорск", а также рассказал о том, как ему предлагали избавиться от центристов в жюри Клуба Веселых и Находчивых.
Видеоинтервью в стиле ставшего популярным в российском сегменте YouTube Юрия Дудя не оставило без внимания и вопросы о личной жизни гостя.
Максим Волков, в частности, рассказал о том, как конкуренты Центристской партии, членом которой он является, предлагали ему избавиться от центристов в жюри КВН Эстонии.
"Однажды ко мне пришли из конкурирующей с центристами партии и спросили — сколько вам нужно денег дать, чтобы вы про центристов вообще не шутили, и чтобы в жюри никого из центристов не было?", — рассказал Волков.