Максим Волков: мне предлагали деньги, чтобы центристов не было в жюри КВН

Видеоинтервью в стиле ставшего популярным в российском сегменте YouTube Юрия Дудя не оставило без внимания и вопросы о личной жизни гостя.

Максим Волков, в частности, рассказал о том, как конкуренты Центристской партии, членом которой он является, предлагали ему избавиться от центристов в жюри КВН Эстонии.

"Однажды ко мне пришли из конкурирующей с центристами партии и спросили — сколько вам нужно денег дать, чтобы вы про центристов вообще не шутили, и чтобы в жюри никого из центристов не было?", — рассказал Волков.