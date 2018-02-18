Максим Николаев: правительство сделало правильный шаг, повысив акцизы на алкоголь

”После того, как правительство Эстонии подняло акцизы на алкоголь, жители Эстонии стали активно покупать его в латвийских магазинах, расположенных у латвийско-эстонской границы. 24 февраля против поднятия алкогольных акцизов состоится акция ”Налоги — в Латвию!” Тренер по акробатике Максим Николаев придерживается здорового образа жизни и поддерживает инициативу правительства о повышении акцизов на алкоголь.

”Стоит начать с того, что такое патриотизм? Патриотизм — это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу.

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности и стремление защищать интересы родины и своего народа.

Мне кажется, алкоголь вообще не имеет никакого отношения к патриотизму. Невозможно путем покупки спиртных напитков выражать свою любовь и преданность родине. Это абсурд.

На мой взгляд, правительство сделало правильный шаг, повысив акцизы на алкоголь.

Я считаю, что пусть лучше государственная казна пополняется за счет спиртного, чем за счет чего либо другого. Ведь те, кто покупают и употребляют алкоголь, и наносят вред своему здоровью — делают это добровольно. Так почему бы и не пустить доход от этих акцизов на благие дела, такие как развитие здравоохранения, образования и многое другое?

Но если вы спросите, поступил бы я на месте правительства иначе? Я бы ответил что да, но немного иначе.

Как мы видим, ситуация с повышением акцизов дала нам повлекла довольно агрессивную реакцию со стороны населения Эстонии. Возможно, акциз был очень большой и был введен в короткий срок, не дав возможность адаптироваться. Лично я бы сделал повышение в несколько этапов, более плавно, дав возможность привыкнуть к новым требованиям.

Таким образом, возможно, мы бы смогли избежать ситуации, когда жители и гости Эстонии предпочитают поехать за спиртными напитками к нашим соседям, и будут своими покупками пополнять казну Латвии”.