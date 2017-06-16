Макрон — Ратасу: Эстония может рассчитывать на нашу поддержку и в будущем

В пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главными темами для обсуждения были председательство Эстонии в ЕС, а также вопросы безопасности и сотрудничества в этой сфере.

После встречи, продлившейся час, Макрон выступил перед журналистами с заявлением. По его словам, Эстония может надеяться на поддержку Франции во время председательства.

На встрече обсуждались, кроме того, вопросы европейской безопасности, миграции, регулирования социальной сферы, а также политика в области климата и энергетическая политика. Шла речь и о продолжающейся агрессии России в отношении Украины и о необходимости продолжения санкций.

Макрон также затронул тему прибывших в Тапа французских солдат. ”У нас там четыре танка и 300 солдат”, — сказал Макрон. Актуальным для Эстонии было то, что, по словам президента, вклад Франции будет иметь место и в будущем. ”На это можно надеяться и в будущем”, — пообещал глава государства.

Ратас отметил, что Эстония высоко ценит участие французских вооруженных сил в размещенной на территории Эстонии боевой группе НАТО, и выразил надежду на то, что Франция продолжит свое присутствие. Эстония и Франция тесно сотрудничают в различных международных операциях в Африке, на Ближнем Востоке, а также в вопросах киберзащиты.

Эстония, как и Франция, выступает за углубление европейского сотрудничества в области обороны, повышение его эффективности и более плотное сотрудничество Европейского союза с НАТО. Ратас также подчеркнул необходимость защиты внешних границ Европейского союза и заинтересованность Эстонии в новой стратегии кибербезопасности.

Сегодня премьер-министр Ратас встретился также с представителями организации MEDEF, объединяющей крупнейшие предприятия и крупнейших предпринимателей Франции, чтобы обсудить с ними развитие двустороннего экономического сотрудничества. Ратас рассказал о развитии экономики Эстонии и о благоприятном инвестиционном и бизнес-климате.