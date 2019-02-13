Майлис Репс в свете истории с разводом: я не тот человек, который будет давить на жалость(109)
Министр образования Майлис Репс еще полгода назад сказала премьер-министру Юри Ратасау, что ее брак трещит по швам, пишет Eesti Ekspress.
Министр образования Майлис Репс еще полгода назад сказала премьер-министру Юри Ратасау, что ее брак трещит по швам, пишет Eesti Ekspress.
Уже в мае этого года Репс дала изданию Ekspress понять, что в ее семейной жизни не все так хорошо, как кажется извне. Тогда журналист отправился с ней и ее дочерью Шарлоттой в рабочую поездку в Тойла. Репс сказала, что седьмого ребенка у нее точно не будет.
”Удивительно, как эти шесть смогли родиться”, — отметила Репс, имея ввиду прежде всего хаотичный уклад жизни семьи. Также из дальнейшего разговора можно было заключить, что ее брак с латвийским адвокатом Агрисом Репшом дал трещину.
Сейчас Репс говорит, что еще летом тесно общалась с мужем, но счастлив не был никто из них. Особенно ясно это стало, когда муж отказался ехать в семейное путешествие и 6 июля сообщил, что у него есть другая. Несмотря на шок, Репс взяла себя в руки и поехала ради детей, но желания принимать телефонные звонки у нее было.
8 июля Репс рассказала об этом Ратасу. ”Я должна была это сделать, иначе было бы странно, что я исчезла и не хочу разговаривать”, — поясняет она. Тогда она еще надеялась, что муж передумает и выберет семью, но на Рождество, когда Агрис даже не приехал навестить детей, стало ясно: это конец.
1 февраля пресс-секретарь министерства сообщила Репс о злополучном посте Агриса в Facebook. По словам Репс, муж специально положил конец браку именно в это, предвыборное, время. ”Он 20 лет находился рядом со мной и знает, что значат для политика выборы”, — отмечает Репс. Иными словами: он понимал, что будет скандал, и знал, что Майлис не сможет зарыть голову в песок и подаст на развод. Также, если она начнет публично комментировать тему, то не избежит и обвинений в попытках давления на жалость перед выборами. Что и случилось. ”Я не тот человек, который будет давить на жалость. Я и так получаю достаточно комментариев, что дети нужны мне для привлечения голосов избирателей. Наверное, это главная причина, по которой я осторожна”, — говорит Репс.
Несмотря на случившееся, жизнь Репс не особо изменится. С Агрисом они проживали вместе лишь первые года, остальное время она жила с детьми, а он отдельно. Дети родились с промежутками в два года и сама Репс никогда не была в отпуске по уходу за ребенком. Поскольку между супругами заключен договор о раздельном имуществе, то после развода Агрису останется все его имущество в Латвии, а Майлис — все ее имущество в Эстонии. Единственный вопрос, который встанет на повестку дня, — алименты. ”С ежедневными делами мы справимся, но вопрос в том, смогут ли дети продолжить внеклассную деятельность, поскольку до этого все эти расходы нес Агрис”, — говорит Репс.
”На самом деле у нас были долгие и хорошие отношения. Будем пытаться общаться, чтобы дети могли расти в относительно спокойной обстановке”, — говорит Репс.
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