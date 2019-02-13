Майлис Репс в свете истории с разводом: я не тот человек, который будет давить на жалость

Уже в мае этого года Репс дала изданию Ekspress понять, что в ее семейной жизни не все так хорошо, как кажется извне. Тогда журналист отправился с ней и ее дочерью Шарлоттой в рабочую поездку в Тойла. Репс сказала, что седьмого ребенка у нее точно не будет.

”Удивительно, как эти шесть смогли родиться”, — отметила Репс, имея ввиду прежде всего хаотичный уклад жизни семьи. Также из дальнейшего разговора можно было заключить, что ее брак с латвийским адвокатом Агрисом Репшом дал трещину.

Сейчас Репс говорит, что еще летом тесно общалась с мужем, но счастлив не был никто из них. Особенно ясно это стало, когда муж отказался ехать в семейное путешествие и 6 июля сообщил, что у него есть другая. Несмотря на шок, Репс взяла себя в руки и поехала ради детей, но желания принимать телефонные звонки у нее было.

8 июля Репс рассказала об этом Ратасу. ”Я должна была это сделать, иначе было бы странно, что я исчезла и не хочу разговаривать”, — поясняет она. Тогда она еще надеялась, что муж передумает и выберет семью, но на Рождество, когда Агрис даже не приехал навестить детей, стало ясно: это конец.