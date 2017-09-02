Майлис Репс: у сытого учителя и ученики успешнее

В День знаний глава Министерства образования и науки Эстонии напомнила читателям ”Учительской газеты”, что обратной стороной верхних строчек наших школьников в ”чартах” PISA является неспособность или нежелание каждого десятого выпускника учиться и работать, а почти каждого третьего взрослого — овладеть какой-либо профессией.

Поддержание престижа статуса педагога рублем, считает глава Минобра, поможет учителям и ученикам быстрее осознать (не)применимость теоретических знаний в реальной жизни.

По словам Репс, на фоне победных реляций в стиле ”Наши ученики — одни из самых умных и успешных в Европе!” статистика за 2017 год не столь и радужна: 11% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет вообще нигде не работают и не учатся, а также непозволительно много тех, кто по какой-то причине бросает учебу. Целых 28,5% взрослых людей так и не сумели приобрести никакой профессии и потому вынуждены заниматься неквалифицированным трудом.

Посему, полагает министр, для поддержания интереса людей всех возрастов к постоянному саморазвитию специалистам в области науки и образования придётся разработать более эффективные методы обучения. Они, в свою очередь, помогут правильно выбрать специальность, то есть избежать выпадения в будущем из ”не своей обоймы”. Майлис Репс считает также, что непрерывному обучению взрослых нужно оказывать гораздо более мощную поддержку.

”Сейчас в разработке находится несколько законопроектов, призванных оптимизировать школьную работу, а также её оценку, — уточнила министр. — На моём столе лежит новая версия Закона о высшем образовании, а также поправки к Закону об основной школе и гимназии, касающиеся прав учителей и оценки руководителей учебных учреждений”.

В своем обращении по случаю наступления нового учебного года Репс обращает внимание читателей на европейские рекомендации по применению новых компетенций в условиях изменившегося понимания обучения. По словам министра, через все рекомендации красной нитью проходит мысль о первостепенности родного языка в жизни каждого ученика.

”Владение родным языком служит, в свою очередь, базой для изучения других предметов, особенно же иностранных языков, что для малых народов жизненно важно, — подчеркнула Репс. — Снова акцент делается на сути обучения, поскольку основанное на знаниях общество не может без этих самых знаний обойтись. Для креативности и успешности необходимо, прежде всего, овладеть базовыми знаниями и умениями, которые можно будет применить при реализации новых идей в виде смарт-решений”.

Для повышения престижа профессии учителя государство начнёт со следующего года выдавать премию в размере 40 000 евро одному учителю за ”дело всей его жизни”. Кроме того, премий будут вручаться также двум ”учителям года” и одному ”лучшему преподавателю”.

Премия за дело всей жизни будет вручена впервые, и помимо учителей и преподавателей номинировать на нее можно будет и других работников сферы образования. Для стимулирования инновационной деятельности министр намерена в будущем выдавать стипендии для повышения квалификации за рубежом или написания тематических проектов.

”Признание необходимо учителю в той же мере, как ученику хорошая оценка за работу, выполненную с полной отдачей”, — уверена Майлис Репс, не забыв упомянуть также о позитивном сдвиге в области оплаты труда педагогов.

”Минимальная зарплата учителей выросла с 1 января до 1000, а с 1 сентября до 1050 евро, что означает рост средней заработной платы нынешней осенью до 1260 евро, — уточнила министр. — С помощью целевого финансирования местные самоуправления смогут увеличить зарплаты преподавателей детских садов и опорных специалистов. Что важнее всего, исходя из постоянно растущего спроса на опорные услуги, мы изыскали возможность более щедро оплачивать труд соответствующих специалистов. Доступность индивидуальных консультаций и опорных услуг улучшит успеваемость как школьников, так и учащихся профтехучилищ, а также упростит организацию труда учителей-предметников”.

По словам Репс, подведомственному ей министерству предстоит модернизировать учебные и предметные программы. В основной школе обновлению уже подверглась программа по плаванию, призванная предотвратить несчастные случаи на воде. Времени на обучение плавать дали больше, однако и требования возросли — к концу третьего класса дети должны будут суметь проплыть в общей сложности 200 метров, а также продемонстрировать умение нырять и выходить из воды в специальных условиях.

”Вместо былых 230 000 евро на обновление программы по плаванию самоуправлениям будет выделено в сумме 1,2 миллиона евро, поскольку улучшение техники плавания является частью программы по оздоровлению школьников и развитию их двигательных навыков”, — пояснила министр.

В заключительной части своего обращения Майлис Репс подчеркнула, что, несмотря на высокие показатели в рейтинге PISA, у школьников Эстонии остается еще достаточно пространства для развития.

”К счастью, учителя в Эстонии всегда были той солью земли, благодаря которой последующим поколениям удавалось сохранять свой язык, культуру и государственность, а также шагать в ногу со временем, — сказала министр. — Желаю всем школам здоровья, сил и успеха в новом, 2017/2018 учебном году!”