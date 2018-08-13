13.08.2018, 16:20

Майлис Репс: у финнов всегда есть чему поучиться

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rus.delfi.ee
EST
Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Rauno Volmar

В ходе учебного визита в Финляндию, который продлится до среды, министр образования и науки Майлис Репс и сопровождающие ее министерские чиновники встретятся с министром образования и культуры Санни Гран-Лаасонен и посетят образовательные центры в Эспоо, Тампере и Хямеенлинна. Цель визита - ознакомиться со школьной сетью Финляндии и побольше узнать об опыте работы и планах на будущее образовательных центров, в которых дают среднее и профессиональное образование и занимаются дополнительным обучением.

”У финнов всегда есть чему поучиться. В местных муниципальных образовательных центрах совмещают общее и профессиональное образование, а также дополнительное обучение, что значит, что молодые люди не должны выбирать между средним или профессиональным образованием, после окончания основной школы они могут получить профессиональные навыки и гимназическое образование в рамках одной образовательной сети, — сказала министр Майлис Репс. — Более тесное комбинирование сфер общего, профессионального и дополнительного образования планируется и в Эстонии, потому что объединение учебных заведений и услуг профессионального ориентирования поможет расширить возможности выбора для учащихся и улучшить качество обучения. Во время визита мы сможем побольше узнать о том, как местные самоуправления Финляндии совмещают профессиональное образование, обучение взрослых и образование по интересам, и каким образом Эстония может перенять этот опыт”.

Сегодня министр посетит образовательный центр Омниа в Эспоо, где ежегодно учится более 50 000 человек. Владельцами образовательного центра являются город Эспоо, волость Киркконумми и город Кауниайнен, в этом учреждении предлагают возможности получения основного и среднего образования для взрослых, уровневое профессиональное образование, подготовительные курсы для профессионального образования, рабочие комнаты для молодежи, профессиональные курсы повышения квалификации и образование по интересам. В Тампере делегация посетит Общую гимназию Саммо, в Састамала — учебное заведение SASKY, в Хямеенлинна — образовательный центр Тавастиа и школу Харьюринне. В Хямеенлинна к гостям присоединится также министр образования и культуры Финляндии Санна Гран-Лаасонен.

Помимо министра, в делегацию министерства образования и науки Эстонии входят канцлер Теа Варрак, вице-канцлеры и главы отделов ведомства.

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