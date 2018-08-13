Майлис Репс: у финнов всегда есть чему поучиться

Сегодня министр посетит образовательный центр Омниа в Эспоо, где ежегодно учится более 50 000 человек. Владельцами образовательного центра являются город Эспоо, волость Киркконумми и город Кауниайнен, в этом учреждении предлагают возможности получения основного и среднего образования для взрослых, уровневое профессиональное образование, подготовительные курсы для профессионального образования, рабочие комнаты для молодежи, профессиональные курсы повышения квалификации и образование по интересам. В Тампере делегация посетит Общую гимназию Саммо, в Састамала — учебное заведение SASKY, в Хямеенлинна — образовательный центр Тавастиа и школу Харьюринне. В Хямеенлинна к гостям присоединится также министр образования и культуры Финляндии Санна Гран-Лаасонен.

Помимо министра, в делегацию министерства образования и науки Эстонии входят канцлер Теа Варрак, вице-канцлеры и главы отделов ведомства.