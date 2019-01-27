Майлис Репс: предвыборным кампаниям в школе не место

По словам министра Майлис Репс опыт предыдущих выборов показывает, что политики бывают очень разными, и для общества важно достигнуть общей договоренности — школа это автономное, нейтральное учреждение, занимающееся образовательной и воспитательной деятельностью, в которой нет места политической агитации. ”Школа помогает воспитывать ответственных и активных граждан. Принципы функционирования государства, ответственность каждого гражданина и его возможности повлиять на происходящее в государстве должны быть понятны каждому молодому человеку. Следить за тем, чтобы предвыборные кампании не вмешивались в школьную жизнь — общая ответственность всех, кто связан с образованием, от министра образования до школьника. Призываю относиться к теме серьезно и активно защищать политическую нейтральность наших школ”, — сказала министр Репс.

Председатель правления Эстонского союза молодежных организаций Роджер Тибар сказал, что для молодежи очень важно, чтобы среда в школе позволяла им формировать свое собственное мнение. ”Важно, чтобы в школе рассказывали о разных точках зрениях и учили вести дискуссии, а не предлагали возможности для проведения предвыборных кампаний, — сказал Тибар и добавил, что в этом году каждый молодой человек может стать наблюдателем на выборах — ”В феврале мы запустим страницу poliitikudlubavad.ee, где можно ознакомиться с содержанием предвыборных платформ разных партий и сообщить о нарушениях, замеченных во время агитационного запрета. Мы призываем учителей обществоведения активнее вовлекать молодежь в обсуждение общественных тем, потому что возможность высказывать свое мнение должна появляться уже в молодом возрасте!”

С принципами, как обеспечить нейтральность образовательных учреждений в преддверии выборов в Рийгикогу и Европейский парламент, можно ознакомиться здесь.