Майлис Репс о разводе: обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия

Из соцсетей. Отец опубликовал фото с Кубы и приписал, что это его новая будущая. В этом смысле у второй стороны все было хорошо продумано. Детям я еще летом сказала, что отец не поедет с нами в путешествие, так как не хочет продолжать отношения в таком виде. И все. Трое детей находятся в подростковом возрасте, когда свои чувства, скорее, держатся в себе. Они сказали, что не хотят говорить на эту тему. Может, это период отрицания и попытка жить своей жизнью дальше. Но я наблюдаю за ними и если увижу, что случившееся начнет оказывать на них сильное влияние, то будем искать психолога. Никаких других процессов на этой неделе не происходило.

Ты тоже узнала о планах мужа жениться из соцсетей?

Я узнала об этом из новости на Delfi. Не знаю, чем они думали, когда публиковали это фото.

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У меня был хороший муж. Когда мы познакомились, он был очень внимательным. Ему нравится дарить цветы и маленькие подарки. Но, конечно, с годами все гаснет и на смену приходит рутина. Для меня брак означал, прежде всего, создание семьи. Детей я очень хотела. Когда они маленькие, то мы волей-неволей находишься с ними.

Теперь у него есть возможность общаться на латышском языке, быть в центре внимания.

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Упрекал ли тебе муж в том, что ты не обращаешь на него достаточно внимания и не озаряешь женской энергией?

Да, это для меня не секрет, говорил. Наверное, он чувствовал себя отторженным, особенно с рождением младшего ребенка. Я верила, что однажды муж оглянется назад и скажет: эти несколько лет были трудными, но это оправдало себя. Эти светящиеся глаза, которые смотрят на себя снизу вверх и боготворят тебя, стоят всех приложенных усилий.

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Ты знаешь, кто его новая пассия?

На фото видела. Не интересно. Для меня важнее всего, чтобы дети не сломались эмоционально, так как это для них, безусловно, больно. Хочу, чтобы это повлияло на их жизнь минимально.

В интервью во время президентской кампании ты сказала, что у тебя с мужем на двоих много кредитов. Ты думала над тем, как будешь справляться финансово?

У нас заключен брачный договор о раздельном имуществе и все финансовые решения, касающиеся эстонских обязательств, с самого начала несла я.

По эстонским законам минимальная сумма алиментов — 250 евро в месяц. Это в общей сложности как минимум 1500 евро.

Обо всем, что касается денег, нам с мужем придется договорится, когда будем разводиться.

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Когда я смотрю и слушаю тебя, то твои глаза сияют, ты улыбаешься и не кажешься разочарованной женщиной. Ты плакала?

Ой, я очень много плакала. Но не сейчас. Я уже с лета находилась в таком состоянии. Но я никогда не плачу перед детьми. Не приношу домой. Это — время для них.

Мне обидно, что после 20 лет отношений я оказалась недостойной соблюдения элементарных правил приличия.

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