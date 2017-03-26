Майлис Репс не верит, что Эдгар Сависаар будет баллотироваться на местных выборах

Вице-председатель Центристской партии Майлис Репс не верит, что бывший лидер центристов Эдгар Сависаар будет баллотироваться на предстоящих осенью муниципальных выборах, передает rus.err.ee.

В передаче Vikerraadio "Самост и Румм" выступавшая в качестве приглашенной ведущей Майлис Репс сказала, что в случае Сависаара участие в выборах значит, что ему придется и дальше быть вовлеченным в судебный процесс, передает портал ERR.ee.

Сам Сависаар ранее заявил о своем желании баллотироваться, если ему позволит здоровье. Председатель Ласнамяэского округа центристов Ольга Иванова уже забронировала экс-лидеру партии место в избирательном списке крупнейшего столичного района. В то же время Сависаар через своего адвоката ходатайствует в Харьюском уездном суде о закрытии уголовного дела по состоянию здоровья.