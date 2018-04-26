Майлис Репс: каждый евро, вложенный в сферу образования, окупится многократно

Для мотивации роста зарплат педагогов детских садов в 2019-2022 годах государство будет ежегодно выделять местным самоуправлениям 60 миллионов евро, что поможет им обеспечить как минимум соответствие зарплат педагогов детских садов с магистерской степенью минимальной зарплате учителей общеобразовательных школ.

Также продолжится оказание поддержки обучению детей с особыми образовательными потребностями — на покрытие расходов на деятельность школ предусмотрено порядка 6 миллионов евро ежегодно.

Продолжается также и обновление школьной сети — строительство государственных гимназий и поддержка местным самоуправлениям в приведении в порядок основных школ. В 2018 году откроются государственные гимназии в Виймси, Рапла и Пайде, в 2019 — в Кохтла-Ярве, будет реновировано 14 основных школ.

Финансирование научной сферы в государственной бюджетной стратегии в сумме во всех областях выросло более чем на 115 миллионов евро. ”Мне очень приятно, что мы взяли верное направление финансирования науки — доля базового финансирования продолжает расти, сократится доля проектного и срочного финансирования, — сказала Репс. — Уже в 2019 году половину средств, направленных в научную сферу, составит базовое финансирование".

На цели научной деятельности и деятельности по развитию в следующие четыре года будут направлены дополнительные средства в размере 115,4 миллиона евро, из них 60 миллионов — в сферы, находящиеся в ведении министерства образования и науки. Также распределением средств займутся министерства экономики и коммуникаций, окружающей среды, министерство по делам сельской жизни и министерство социальных дел. Всего на эти цели в 2019-2022 годы в сфере ведения министерства образования и науки запланировано 659,65 миллиона евро.

На увеличение зарплатного фонда вузов в 2019 году будет выделено 4,4 миллиона евро, сумма за четырехлетний период бюджетной стратегии составляет 17,6 миллиона евро.

В сфере архивного дела в следующем году начнутся работы по проектированию реконструкции Национальной библиотеки, на это запланировано 1,3 миллиона евро.

В этом году при составлении бюджетной стратегии государства (RES, riigi eelarvestrateegia) за основу были взяты четыре основные приоритета правительства: содействие cтабильному экономическому росту и росту численности населения, укрепление государственной безопасности и повышение уровня благосостояния и единства общества.

Целью бюджетной стратегии является долгосрочное планирование деятельности государства и ее финансирования с учетом правительственных приоритетов, прогнозов и глобальных тенденций.

Бюджетная стратегия объединяет основные приоритеты правительства, планы и деятельность министерств, а также их финансирование на следующие четыре года.

Бюджетная стратегия составляется ежегодно весной. Правительство утверждает ее не позднее конца апреля; в год плановых выборов в Рийгикогу, то есть в 2019 году, стратегия будет утверждена не позднее конца мая.

Осенью правительство и Рийгикогу рассматривают и утверждают государственный бюджет на следующий год. Именно тогда определяются конкретные доходы и расходы на будущий год, в том числе, например, окончательный объем фонда зарплат того или иного сектора.