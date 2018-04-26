26.04.2018, 18:30

Майлис Репс: каждый евро, вложенный в сферу образования, окупится многократно

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rus.delfi.ee
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Presidendikandidaatide debatt
Haridus- ja teadusminister Mailis RepsFoto: Karli Saul

В государственной бюджетной стратегии на следующие четыре года для сфер, находящихся в ведении министерства образования и науки, запланировано больше средств, чем когда либо прежде - более миллиарда евро в год.

По сравнению с прошлогодней договоренностью, в 2019-2022 годах в сферы образования, науки, языка и работы с молодежью будет вложено дополнительно более 210 миллионов евро, всего за четыре года государство инвестирует в эти области почти 4,3 миллиарда евро, сообщает пресс-служба министерства.

”Образование — это флагман Эстонии и основа жизнеспособности государства, естественно, что каждый евро, вложенный в образование, очень важен, и окупится многократно, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Подтверждаю, что нам есть, чему радоваться. Уже в следующем году учителей ждет повышение минимальной зарплаты на 100 евро, и по прогнозам средняя зарплата учителя в 2019 году должна подняться до 1500 евро, также продолжит расти и зарплата педагогов детских садов”.

Минимальная зарплата учителей в 2019 году повысится примерно на 9 процентов и составит 1250 евро. Всего в 2019 году на повышение зарплат учителей общеобразовательных школ государство выделит примерно 30 миллионов евро. На следующие четыре года на зарплаты учителей предусмотрено более миллиарда евро.

Для мотивации роста зарплат педагогов детских садов в 2019-2022 годах государство будет ежегодно выделять местным самоуправлениям 60 миллионов евро, что поможет им обеспечить как минимум соответствие зарплат педагогов детских садов с магистерской степенью минимальной зарплате учителей общеобразовательных школ.

Также продолжится оказание поддержки обучению детей с особыми образовательными потребностями — на покрытие расходов на деятельность школ предусмотрено порядка 6 миллионов евро ежегодно.

Продолжается также и обновление школьной сети — строительство государственных гимназий и поддержка местным самоуправлениям в приведении в порядок основных школ. В 2018 году откроются государственные гимназии в Виймси, Рапла и Пайде, в 2019 — в Кохтла-Ярве, будет реновировано 14 основных школ.

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Финансирование научной сферы в государственной бюджетной стратегии в сумме во всех областях выросло более чем на 115 миллионов евро. ”Мне очень приятно, что мы взяли верное направление финансирования науки — доля базового финансирования продолжает расти, сократится доля проектного и срочного финансирования, — сказала Репс. — Уже в 2019 году половину средств, направленных в научную сферу, составит базовое финансирование".

На цели научной деятельности и деятельности по развитию в следующие четыре года будут направлены дополнительные средства в размере 115,4 миллиона евро, из них 60 миллионов — в сферы, находящиеся в ведении министерства образования и науки. Также распределением средств займутся министерства экономики и коммуникаций, окружающей среды, министерство по делам сельской жизни и министерство социальных дел. Всего на эти цели в 2019-2022 годы в сфере ведения министерства образования и науки запланировано 659,65 миллиона евро.

На увеличение зарплатного фонда вузов в 2019 году будет выделено 4,4 миллиона евро, сумма за четырехлетний период бюджетной стратегии составляет 17,6 миллиона евро.

В сфере архивного дела в следующем году начнутся работы по проектированию реконструкции Национальной библиотеки, на это запланировано 1,3 миллиона евро.

В этом году при составлении бюджетной стратегии государства (RES, riigi eelarvestrateegia) за основу были взяты четыре основные приоритета правительства: содействие cтабильному экономическому росту и росту численности населения, укрепление государственной безопасности и повышение уровня благосостояния и единства общества.

Целью бюджетной стратегии является долгосрочное планирование деятельности государства и ее финансирования с учетом правительственных приоритетов, прогнозов и глобальных тенденций.

Бюджетная стратегия объединяет основные приоритеты правительства, планы и деятельность министерств, а также их финансирование на следующие четыре года.
Бюджетная стратегия составляется ежегодно весной. Правительство утверждает ее не позднее конца апреля; в год плановых выборов в Рийгикогу, то есть в 2019 году, стратегия будет утверждена не позднее конца мая.

Осенью правительство и Рийгикогу рассматривают и утверждают государственный бюджет на следующий год. Именно тогда определяются конкретные доходы и расходы на будущий год, в том числе, например, окончательный объем фонда зарплат того или иного сектора.

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