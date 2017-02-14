Майлис Репс и директор Департамента образования ОЭСР обсудили результаты тестов PISA

Сегодня министр образования и науки Майлис Репс встретилась с директором Департамента образования и профессиональной подготовки ОЭСР Андреасом Шляйхером, чтобы обсудить результаты Эстонии в тестировании PISA, а также влияние PISA на формирование образовательной политики в мире.

”Результаты теста PISA ясно дают понять нашим школам и учителям — вы работаете на высочайшем мировом уровне. Эти результаты являются хорошим материалом для анализа и предоставляют замечательные сведения, которые можно использовать при принятии решений в сфере образования. У нас уже есть такой опыт”, — сказала министр Майлис Репс.

”Стабильно высокие результаты Эстонии служат примером для всего мира”, — сказал директор Департамента образования ОЭСР Андреас Шляйхер. Он считает, что результатам теста PISA уделяют большее внимание в тех странах, жители которых высоко ценят образование. По его словам, Эстония достигла выдающихся результатов, но и нам есть, к чему стремиться. В Эстонии стоит больше ценить работу учителя — помимо увеличения зарплат предлагать и интеллектуальные вызовы, а также прилагать усилия к популяризации естественных наук среди учеников, что играет большую роль в образовании. Чем больше удовольствия дети получают при изучении естественных наук, тем выше и их карьерные ожидания, подчеркнул представитель ОЭСР.

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Андреас Шляйхер находится в Эстонии в связи с международной образовательной конференцией, на которой министры образования трех стран, представители ОЭСР и Бостонского университета обсудят роль результатов тестирования PISA в формировании государственной образовательной политики.

В конференции примут участие эксперты в сфере образования государств Балтийского моря. В течение двух дней они обсудят опыт разных стран, а также посетят таллиннские школы и образовательные учреждения, чтобы познакомиться с лучшим в Европе основным образованием.

Дополнительная информация:

• В этот раз в тестировании PISA-2015 Эстония показала лучшие результаты в Европе. В мировом рейтинге Эстония заняла третье место, уступив только Сингапуру и Японии.

• В международном тестировании PISA Эстония участвует в четвертый раз. В фокусе исследования на этот раз были естественные науки.

• В тестировании PISA приняли участие половина эстонских учащихся в возрасте 15 лет.