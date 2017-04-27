Mainor открывает новую англоязычную школу

Основанная Mainor в прошлом году ориентированная на детей иностранцев школа с английским языком обучения International School of Tallinn нынешней осенью готова принять первых 20 учеников.

По словам директора новой школы Олави Отепалу, идея создания школы основывалась на том, что одно из условий успеха Ülemiste City, самого большого проекта развития Mainor, состоит в том, чтобы иметь возможность привлечь в страну предприятия, способные создавать значительную добавочную стоимость, и обеспечить необходимым для них иностранным специалистам наличие важной опорной структуры. „Поскольку при развитии среды городка первостепенное значение имеет комфорт и обеспечение доступности всех необходимых услуг прямо на месте, было важно, чтобы в городке кроме детского сада Kalli-kalli и общеобразовательной школы Emili, которые осуществляют свою деятельность на эстонском языке, была общеобразовательная школа с английский языком обучения”, — пояснил Отепалу.

„Сейчас в Таллинне есть несколько школ, предлагающих международное образование. Потребность в новой школе была именно в Ülemiste City, где уже сегодня работает много международных компаний, на которых трудятся иностранные специалисты более чем 50 национальностей”, — сказал Отепалу, который прежде руководил Европейской школой, и добавил, что для международной школы наиболее важными являются три аспекта: многонациональная среда, глобально акцептируемая учебная программа и доступный уровень платы за обучение.

В течение первых трех лет обучение будет проводиться на английском языке на основе эстонской государственной общеобразовательной учебной программы, а в дальнейшем — на основании международно признанной учебной программы IB, т.е. International Baccalaureate. Но и в долгосрочной перспективе International School of Tallinn планирует связывать в своей работе две очень сильные учебные программы — эстонскую государственную учебную программу, которая подтвердила свою состоятельность достойными результатами эстонских учеников в тестах PISA, и учебные программы IB, которые пользуются глобальным признанием и позволяют детям, учившимся в школе, при необходимости продолжить обучение в какой-либо другой стране. „Эта возможность важна для семей, чья работа требует частых перемещений и смены страны проживания”, — сказал Отепалу.

Школа планирует уделять много внимания межпредметной интеграции, развитию общих компетенций, умению решать проблемы, групповым заданиям, а также творческому и научному подходу к обучению. Для создания дополнительной мотивации к обучению будут использоваться различные цифровые решения, при обучении будет применяться индивидуальный подход, который позволяет учитывать результаты и потребности конкретного ученика. International School of Tallinn будет интегрировать две учебные программы, поскольку желает, чтобы ее ученики были успешными, счастливыми, готовыми прийти на помощь и толерантными гражданами мира.

„Очевидно, что в первые годы работы школы собственнику придется самому постоянно инвестировать значительные суммы, но в долгосрочной перспективе важно, чтобы устойчивое развитие школы стало также государственным приоритетом, чтобы она воспринималась как услуга, необходимая для улучшения социальной среды, способствующая более быстрой интеграции иностранной рабочей силы в наше общество”, — сказал Отепалу и добавил, что в первый учебный год Mainor решил взять на себя 25% всей платы за обучение, предоставив первым ученикам возможность поступить в школу на льготных условиях.

Согласно планам, с годами школа будет расти и в перспективе покроет весь цикл — от начальных классов до гимназии включительно. Подготовка к этому ведется уже сейчас — в центре Ülemiste City будет построен современный учебный комплекс.

Mainor Grupp предоставляет высококачественные услуги в сфере образования с 1992 года, когда Эстонский университет прикладных наук по предпринимательству Майнор начал свою деятельность как Школа экономики Майнор. Все пошедшие годы Mainor занимался обучением, консультирование и девелопментом. Mainor также принимал непосредственное участие в создании в Ülemiste City детского сада Kalli-Kalli и общеобразовательной школы с эстонским языком обучения Emili.