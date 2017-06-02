Махинации Niine nahakliinik: аудитор Больничной кассы и ведущий врач клиники оказались старыми знакомыми

Ведущий врач клиники, оказавшейся недавно в орбите внимание прессы в связи с предоставлением Больничной кассе двойных счетов, Марианне Нийн и осуществлявший надзор за заведением работник кассы, как оказалось, дружат еще с университетских времен, пишет Eesti Päevaleht.

На прошлой неделе EPL и Delfi писали о том, что передача ”Pealtnägija” ("Очевидец") на ETV обнародовала историю о том, как известная клиника Niine nahakliinik обманывала Больничную кассу, выписывая счета за услуги здравоохранения как кассе, так и пациентам. Если до выхода передачи в эфир было известно о чуть более десятка случаев, то после от пациентов клиники поступило еще около 70 сообщений. К Больничной кассе обратилось несколько десятков человек. В редакции издания также нашлось с десяток человек, обнаруживших, что клиника выставила за их платный визит счет и Больничной кассе.

Более того — изданию поступил еще более серьезный сигнал. Источник, хорошо знакомый с внутренней ”кухней” данного медучреждения, сказал, что о махинациях с самого начала знала и Больничная касса. Так, проводившая в клинике проверки представитель кассы является хорошей знакомой Нийн и знала о схеме с 2014 года, то есть с момента заключения договора между кассой и клиникой.

Проверка информации подтвердила, что Нийн с университетских времен знает одного из работников кассы, однако, принимая во внимание немногочисленность местного врачебного сообщества, само по себе это ничего не значит, поэтому было необходимо выяснить конкретные имена работников кассы, осуществлявших надзор.

Это в свою очередь стало настоящим испытанием. Больничная касса сначала отказывалась обнародовать имена. Клиника тоже отказалась, сославшись на решение руководства. Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства министра здоровья и труда Евгения Осиновского. Но и тогда касса попросила не обнародовать конкретные имена, аргументируя это возможностью причинения необоснованного ущерба и необходимостью исходить из презумпции невиновности. Несмотря на то, что, как заверила и директор по развитию Инспекции по защите данных Кая Пуусеп, имена осуществляющих надзор работников публично-правового учреждения является открытой информацией, издание решило пойти кассе навстречу.

По словам Пуусепп, Больничная касса не имеет права отказываться от обнародования имени чиновника. ”В связи с этим Больничная касса не может ставить условия в отношении обнародования имени чиновника. Установление такого требования незаконно”, — заверила она.

В результате всех перипетий изданию все-таки получить информацию, которая подтверждала изначальное предположение: проверявший клинику работник и однокурсница Нийн — одно и то же лицо. Если быть совсем точным, то касса предоставила два имени: Л.П. (однокурсница), которая непосредственно и проводила проверки, и ее начальник, задача которого заключалось в основном в том, чтобы ставить на ее рапорты печати. На данный момент Л.П. в кассе не работает: ее должность была сокращена в прошлом году.

Директор Niine nahakliinik Рауль Нийн сказал, что аудитора выбирала не клиника, а сама касса. Также он отметил, что все работники клиники учились и работали, поэтому соприкасались или общались с очень многими другими врачами и связанными с медицинской сферой людьми.

„Речь идет о крайне серьезных утверждениях в адрес нашего бывшего работника. Мы оповестили об этом нашего внешнего партнера, занимающегося администрированием и надзором за декларациями интересов наших работников, с просьбой проверить этот случай. Сейчас мы ожидаем от них ответа. Принимая во внимание суть утверждений, мы поставили в известность и полицию”, — сказала пресс-секретарь Больничной кассы Лийз Хинсберг.

„Полиция и прокуратура занимаются собором дополнительной информации, и уголовное дело будет возбуждено, если будут выявлены указывающие на преступление признаки”, — прокомментировал советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас.

Контактов Л.П. изданию найти не удалось.