Мадисон: ситуация на Ближнем Востоке прямым образом влияет и на нас

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло обсуждение ситуации в Ливане с целью обеспечить стабильность этого региона и безопасность Европы.

По оценке члена эстонской делегации ПАСЕ Яака Мадисона, выступившего на заседании, для решения ситуации необходимо бороться с исламистским терроризмом, восстановить пограничный контроль в Ливане и поддерживать лагеря беженцев в Ливане и Иордании.

”Ситуация в Ливане важна для всей Европы. То, что происходит на Ближнем Востоке, прямым образом влияет на нас и обязывает нас действовать”, — сказал Мадисон.

Он подчеркнул важность борьбы с исламистским терроризмом. ”Исламистские экстремисты ведут активную деятельность в Ливане и регулярно организуют атаки против Израиля. Атаки против Израиля или любого другого государства — неприемлемы”, — сказал Мадисон и добавил, что задача европейских стран — прекратить деятельность исламистских организаций.

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По оценке Мадисона, другой важной задачей является восстановление пограничного контроля в Ливане. ”Ливан не справляется с контролем своей границы, выходящей на Средиземное море. Вследствие этого, в Европу нелегально прибыли сотни тысячи мигрантов, — сказал Мадисон. — Если правительство Ливана не в силе восстановить контроль над границами, то Европа обязана защищать свои границы сама и при необходимости принимать меры и в Ливане, чтобы препятствовать торговле людьми”.

По словам Мадисона, в Ливане находится около 1,5 миллиона сирийских беженцев. По его оценке, миграционную проблему можно предотвратить, если создать беженцам приемлемые условия на Ближнем Востоке, недалеко от их родины. ”Для нас разумнее поддерживать лагеря беженцев в Ливане и Иордании вместо того, чтобы бесконтрольно пускать людей в Европу. Любой настоящий беженец хочет получить убежище как можно ближе к своему дому, а не уехать в Германию или Швецию”, — сказал Мадисон.

На состоявшемся на этой неделе в Страсбурге заседании ПАСЕ также прошло обсуждение гуманитарного кризиса в Газе и состояния демократии на Украине. Также прошло обсуждение нападений на журналистов и свободы слова в Европе.