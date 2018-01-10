Мадисон — Ратасу: я начинаю сомневаться в вашей психической стабильности

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу, где на вопросы отвечали премьер-министр Юри Ратас, министр окружающей среды Сийм Кийслер и министр образования и науки Майлис Репс, между членами EKRE и Ратасом произошла небольшая перепалка.

Первым пунктом на повестке дня была тема иммиграции. Вице-председатель EKRE Мартин Хельме поднял вопрос беженцев, упомянув, что правительство решило принять из Турции 80 просителей убежища, а в очереди на размещение еще стоит 1,2 миллиона беженцев.

”Если мы сейчас согласимся, то как потом сможем сказать нет?” — спросил он насчет перспектив на будущее. Хельме привел в качестве примера Латвию, Польшу, Венгрию и Чехию, которые отказались принимать беженцев из Турции.

В ответ Ратас сказал, что в Турции сейчас 3 миллиона беженцев, и усилия Евросоюз гарантировали, что они останутся в Турции и не прибудут в ЕС. Он также отметил, что ЕС занимается изначальными причинами миграции, в солидарность между государствами-членами играет большую роль.

Отсутствие конкретного ответа рассердило другого вице-председателя EKRE Яака Мадисона: ”Уважаемый премьер-министр! К сожалению, я начинаю сомневаться в вашей психической стабильности, когда я слушаю ваши ответы, которые вовсе не являются ответами на вопросы”.

Мадисон припомнил, что позавчера Ратас не смог назвать сумму, которая уйдет в течение двух лет на размещение 80 просителей убежища в Эстонии, и попросил сего все же обозначить более точную цифру.

В ответ Ратас сказал, что на данный момент Эстония лишь согласилась их разместить у себя, но еще не разместила, и не известно, на территорию каких самоуправлений они будут отправлены, поэтому назвать точную сумму — невозможно.