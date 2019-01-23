Мадисон: Кристина Каллас — ”за” русский как второй государственный. Говорила ли она такое?

Мы обратились и к Каллас, и к Мадисону с просьбой о комментарии ситуации. Каллас ответила: ”Я не поддерживаю второй государственный язык и никогда не поддерживала. Моя позиция такова: помимо государственного языка, государство обязано создать условия для обучения родному языку для меньшинств в образовательной системе”.

Яак Мадисон в течение нескольких дней на просьбу о комментарии не отреагировал.