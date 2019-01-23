Мадисон: Кристина Каллас — ”за” русский как второй государственный. Говорила ли она такое?

EPL и Delfi при содействии Эстонского общества дебатов в рамках серии ”Контроль фактов” на этот раз решили проверить, соответствует ли действительности утверждение Яака Мадисона о том, что председатель ”Ээсти 200” Кристина Каллас якобы разделяет идею о становлении русского языка вторым государственным.
Цитата
18 января в статье, опубликованной в Eesti Päevaleht, Мадисон утверждает: ”Например, глава двухсотых Кристина Каллас, русская по матери, ранее утверждала, что в Эстонии вторым государственным должен стать русский”.
Проверка
Наша команда не нашла подтверждения этому высказыванию Мадисона. Опубликованные в СМИ утверждения Каллас о государственном языке по сути вообще указывают на обратное. Например, ”Северному побережью” Каллас сказала, что ”Если по нашей договоренности эстонский язык — государственный, и мы его используем для общего делопроизводства, то, по моему мнению, особо нет русских, которые бы это оспаривали. Тогда пришлось бы больше инвестировать в языковое обучение”. ”Я не поддерживаю, чтобы русский язык стал бы вторым государственным”, сказала Каллас Eesti Ekspress 24 октября.
Мы обратились и к Каллас, и к Мадисону с просьбой о комментарии ситуации. Каллас ответила: ”Я не поддерживаю второй государственный язык и никогда не поддерживала. Моя позиция такова: помимо государственного языка, государство обязано создать условия для обучения родному языку для меньшинств в образовательной системе”.
Яак Мадисон в течение нескольких дней на просьбу о комментарии не отреагировал.