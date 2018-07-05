Мадисон: IRL уже сто раз могла бы перевести все школы на эстонский, но не сделала этого

Депутат и вице-председатель EKRE Яак Мадисон в своем мнении в Eesti Päevaleht выражает удивление тем фактом, что предложение о полном переходе на эстонский язык обучения прозвучало из уст Свена Сестера, который является членом партии Отечество (бывшая IRL). По оценке Мадисона, у партии было достаточно шансов, чтобы сделать это уже давно.

"Прочитав мнение депутата Свена Сестера об упразднении русскоязычных школ, я мог бы со всем согласиться. Проблема поднята своевременно, недостатки реально существуют и больше всех из-за параллельных обществ и русскоязычной системы образования страдают русские дети”, — пишет депутат.

"Но тут моя похвала заканчивается.[…] Предложение верное, но то, из чьих уст оно звучит, заставляет удивиться”, — пишет Мадисон и предлагает посмотреть, кто в последние 20 лет находился в правительстве и что мог сделать. Политик отмечает, что и у IRL, и у Партии реформ было много возможностей для введения образования на эстонском языке, но они почему-то этого не сделали.