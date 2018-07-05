05.07.2018, 15:32

Мадисон: IRL уже сто раз могла бы перевести все школы на эстонский, но не сделала этого

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rus.delfi.ee
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ISAMAA suurkogu teatris Ugala
ISAMAA suurkogu teatris UgalaFoto: Kenno Soo

Депутат и вице-председатель EKRE Яак Мадисон в своем мнении в Eesti Päevaleht выражает удивление тем фактом, что предложение о полном переходе на эстонский язык обучения прозвучало из уст Свена Сестера, который является членом партии Отечество (бывшая IRL). По оценке Мадисона, у партии было достаточно шансов, чтобы сделать это уже давно.

"Прочитав мнение депутата Свена Сестера об упразднении русскоязычных школ, я мог бы со всем согласиться. Проблема поднята своевременно, недостатки реально существуют и больше всех из-за параллельных обществ и русскоязычной системы образования страдают русские дети”, — пишет депутат.

"Но тут моя похвала заканчивается.[…] Предложение верное, но то, из чьих уст оно звучит, заставляет удивиться”, — пишет Мадисон и предлагает посмотреть, кто в последние 20 лет находился в правительстве и что мог сделать. Политик отмечает, что и у IRL, и у Партии реформ было много возможностей для введения образования на эстонском языке, но они почему-то этого не сделали.

”Поэтому выходить сейчас с ”гениальной” идеей о переводе системы образования на эстонский язык — значит, просто обманывать избирателей. Как мы можем быть уверены, что теперь вы действительно этого хотите? Конечно, найдутся избиратели, которые поверят и снова наступят на старые грабли. Такие есть всегда. Задача моего маленького выступления — хоть немного разоблачить ту ложь, которую культивирует Отечество и Партия реформ”, — пишет Мадисон и отмечает, что единственной партией, которая действительно желает полного перехода на эстонское образование является Консервативная народная партия.

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