Маардуский дневной центр для молодежи с особыми потребностями празднует день рождения

Сегодня свой третий день рождения отмечает Маардуcкий дневной центр для молодежи с особыми потребностями, который предлагает безопасную среду для общения и предоставляет молодым людям возможности для ежедневной деятельность в соответствии с возрастом и возможностями, сообщает Маардуская горуправа.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, дневной центр был создан городом 3 года назад для того, чтобы предложить молодым людям с особыми потребностями целенаправленную деятельность и возможности для общения. ”Активная деятельность и социализация самым лучшим образом влияют на развитие навыков общения и социальную реабилитацию особых ребят. Опытные наставники предлагают молодым людям развивающую и посильную деятельность и качественные опорные услуги для молодежи с особыми потребностями на обоих языках", — сообщил мэр.

Для посетителей дневного центра созданы все условия для занятия плаваньем и спортом в тренажерном зале, регулярно организуются поездки на выставки и в музеи. В частности, ребята смогли посетить Банк Эстонии, Телебашню, Рийгикогу и другие интересные места. Экскурсии и поездки расширяют кругозор молодежи с особыми потребностями и помогают приобретать умения и навыки, необходимые им для повседневной жизни. Раз в неделю по пятницам в центре есть возможность пообщаться с психологом. Под руководством двух опытных наставников Ойви Олле и Юлии Орелковой молодые люди изготавливают своими руками различные поделки и сувениры, которые потом продают на благотворительных концертах, зимних кафе и городских ярмарках.

Маардуcкий дневной центр для молодежи с особыми потребностями был создан 1 октября 2014 и предлагает социальные услуги молодым людям с тяжелыми и глубокими душевными недостатками для их наилучшей самореализации в безопасной и творческой среде. В сентябре прошлого года в Маарду открыли игровую площадку для особых детей, а в мае этого года на ее базе была построена первая в Эстонии спортивная площадка для людей с физическими недостатками, которая позволяет особым детям и молодежи активно проводить свободное время на свежем воздухе и вместе со сверстниками заниматься спортом. В Маарду проживает 1324 человека с тяжелым, глубоким и средним недостатком, среди них 90 детей.