Маардуские школы получат 57 новых ноутбуков

В рамках проекта Целевого учреждение инфотехнологии образования (HITSA) ученикам Маардуской гимназии и Каллавереской средней школы 1 сентября будут торжественно вручены 57 новых ноутбуков, значится в пресс-релизе.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, обновление компьютерной техники позволит учителям в процессе обучения работать в цифровой среде: ”Мы делаем все возможное, чтобы у наших детей были самые лучшие учебные материалы и техническое оснащение, для того, чтобы процесс обучения стал более инновативным. В предыдущие годы мы обновили компьютерный парк в Маардуской основной школе, теперь нам удалось приобрести новые ноутбуки учителям и ученикам Маардуской гимназии и Каллавереской средней школы”.

Использование компьютеров во время уроков позволяет проводить обучение в группах на более гибких условиях, а также получать знания вне школьной среды. Маардуские ученики и учителя совместно познают новые возможности дигитальных технологий и альтернативных онлайн-систем, развивая свою компетентность в сфере инфотехнологий. В школах ученикам и учителям обеспечена возможность подключать к своим компьютерам дополнительное оборудование (средства для презентаций, принтеры, датчики и др.) и постоянно развивать свои навыки в области дигитальных технологий.

В рамках конкурса HITSA для Маардуской горуправы выделено целевое пособие, которое предназначено для пополнения парка дигитального оборудования двух средних школ. Стоимость всего проекта 45 200 евро, из них пособие HITSA составляет 38 400 евро и 6 800 евро самофинансирование из городского бюджета.