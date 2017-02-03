Маардуская гимназия отмечает свой 20-летний юбилей

В этом году Маардуская гимназия отмечает 20 лет со дня получения статуса гимназии. С 30 января по 3 февраля в гимназии пройдут юбилейные мероприятия: торжественные линейки для школьников и гостей, прием директора для лучших учеников гимназии и их родителей, а также юбилейная встреча выпускников гимназии.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, двадцать лет насыщенной и плодотворной жизни — важный рубеж в жизни учебного заведения. ”За это время школа превратилась в современную гимназию, в которой работает и учится более 80 педагогов и около 800 учеников. Маардуская гимназия по праву считается центром образовательной жизни в нашем городе, и она известна далеко за пределами Харьюмаа”, — сообщил мэр города.

”Во многих рейтингах, конкурсах и соревнованиях Маардуская гимназия занимает достойные места. Так, например, классы языкового погружения нашей гимназии в прошлом учебном году были признаны лучшими в Эстонии. Команда учеников 7-9-х классов гимназии по футзалу в феврале 2016 года стала чемпионом Эстонии в своей возрастной категории. В этом учебном году школа заняла третье место в конкурсе Харьюского уезда ”Безопасная школа”, — добавил Владимир Архипов.

Читать еще

Директор Маардуской гимназии Павел Титов смотрит в будущее с оптимизмом: ”Сейчас учеников в основной школе становится больше по сравнению с предыдущими годами. Увеличивается количество первоклассников. Мы с радостью отмечаем повышение интереса учеников к классам языкового погружения, и планируем еще более эффективно преподавать эстонский язык в основной школе. В школе широко используются современные инфо-технологии, которые позволяют показывать детям различные презентации, пользоваться аудио-визуальными учебными программами и делать учебный процесс увлекательным и интересным. В последние годы в гимназии стало больше различных выездных учебных занятий, экскурсий и тематических уроков вне школы. Несомненно, это радует, и я убежден, что развитие гимназии продолжится и в будущем”, — сказал Павел Титов.

За 20 лет Маардускую гимназию закончили более 1500 учеников, из них — 58 золотых медалистов и 99 серебряных. За последние 15 лет более 80% абитуриентов продолжили учeбу в высших учебных заведениях. Среди выпускников школы много известных в нашей стране людей: спортсмены, радио- и тележурналисты, педагоги, врачи и другие специалисты.