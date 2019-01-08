Маарду установит на кладбище часовню памяти павших во Второй мировой

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, с каждым годом ветеранов Второй мировой войны остается все меньше и меньше, и город предпримет решительные шаги для увековечения памяти о людях, отдавших свою жизнь за мир без войны.

"Трагические события прошлого находят большой отклик в сердцах многих из нас, и строительство часовни памяти даст возможность людям почтить в тишине память всех погибших на этой страшной войне. Часовня может стать символом мира, и ее сооружение объединит многих”, — считает Архипов.

”Успех многих хороших идей берет начало с гражданской инициативы, поэтому поддержка строительства простыми людьми и партнерами очень приветствуется”, — добавил он.

Мэрия Маарду приглашает все заинтересованные стороны, предприятия, фонды, юридические и физические лица присоединиться к инициативе и совместными усилиями построить часовню памяти на Мемориале Маардуского кладбища. Информация о возможностях оказать финансовую поддержку будет сообщена в ближайшее время.

Кладбище Маарду было официально открыто в октябре 1997 года. В настоящий момент там захоронено более 2000 человек. Уже 14 лет подряд на мемориальном участке кладбища в мае проходит церемония погребения останков воинов, найденных поисковиками на территории Эстонии. В общей сложности на кладбище Маарду захоронены останки 1143 солдат.