Маарду требует бесплатного общественного транспорта. “Почему 5 представителей самоуправлений приняли решение за 15 муниципалитетов?»

”В опубликованной вчера информации Департамента шоссейных дорог абсолютно не просматривается соблюдение одного из основных прав человека, а именно права на равное обращение. Совершенно не ясно, почему жители Маарду или Рапла менее достойны бесплатного транспорта нежели жители других уездов. Мы надеемся услышать ответы и продолжаем борьбу за бесплатный общественный транспорт для маардусцев и людей во всем Харьюмаа”, — добавил Архипов.

22 мая на заседании Маардуского горсобрания единогласным решением депутатов была сформулирована однозначная позиция о том, что горсобрание считает введение бесплатного проезда на маардуских линиях необходимым и ходатайствует о введении бесплатного проезда на автобусных линиях Таллинн-Маарду. Решение это было передано в тот же день в Центр общественного транспорта Северной Эстонии и Департамент шоссейных дорог. Официального ответа на это ходатайство до сих пор получено не было.

В настоящее время руководство Маардуской горуправы и горсобрания подготавливает обращение в Союз самоуправлений Харьюмаа с требованием провести внеочередное заседание совета уполномоченных с целью дать возможность выразить свою позицию по бесплатному общественному транспорту каждому самоуправлению, входящему в союз.