Маарду требует бесплатного общественного транспорта. “Почему 5 представителей самоуправлений приняли решение за 15 муниципалитетов?»

Вчера было опубликована информация Департамента шоссейных дорог о том, что с 1 июля в 10 уездах Эстонии будет введен бесплатный проезд на общественном транспорте. Харьюмаа в списке этих уездов нет. Решение об отказе от бесплатного общественного транспорта в уезде было принято 9 мая правлением Союза самоуправлений Харьюмаа, большинство голосов в котором принадлежит представителям партий, которые не поддерживают идею доступного транспорта для каждого жителя.
По словам лидера Маардуского отделения Центристской партии Владимира Архипова, маардуские центристы возмущены ситуацией, когда 5 представителей самоуправлений принимают ответственные решения за все 16 муниципалитетов союза, не спрашивая мнения своих членов. ”На последнем заседании собрания уполномоченных союза вопрос о бесплатном транспорте не был поднят, руководство не обращалось к членам Союза самоуправлений Харьюмаа с запросом о выражении позиции каждого в вопросе организации общественного транспорта в уезде с 1 июля”, — сообщил он.
”В опубликованной вчера информации Департамента шоссейных дорог абсолютно не просматривается соблюдение одного из основных прав человека, а именно права на равное обращение. Совершенно не ясно, почему жители Маарду или Рапла менее достойны бесплатного транспорта нежели жители других уездов. Мы надеемся услышать ответы и продолжаем борьбу за бесплатный общественный транспорт для маардусцев и людей во всем Харьюмаа”, — добавил Архипов.
22 мая на заседании Маардуского горсобрания единогласным решением депутатов была сформулирована однозначная позиция о том, что горсобрание считает введение бесплатного проезда на маардуских линиях необходимым и ходатайствует о введении бесплатного проезда на автобусных линиях Таллинн-Маарду. Решение это было передано в тот же день в Центр общественного транспорта Северной Эстонии и Департамент шоссейных дорог. Официального ответа на это ходатайство до сих пор получено не было.
В настоящее время руководство Маардуской горуправы и горсобрания подготавливает обращение в Союз самоуправлений Харьюмаа с требованием провести внеочередное заседание совета уполномоченных с целью дать возможность выразить свою позицию по бесплатному общественному транспорту каждому самоуправлению, входящему в союз.