Маарду решает проблему парковки жителей многоэтажных домов

В Маарду на улице Вееру начались работы по строительству новой парковочной площадки, которая создаст дополнительные 56 мест для автомобилей жителей многоэтажных домов, собщают власти Маарду.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, решение проблемы парковки в городе является одной из самых актуальных задач, которые стоят перед городскими властями. ”Город проектировался десятки лет назад, когда еще наличие автомобилей в семьях было редкостью. Сделанная давно планировка парковочных мест в жилых районах в настоящий момент не может в полной мере удовлетворить потребности жителей Маарду”,- сообщил мэр.

”Тем не менее, мы активно занимаемся поиском системного решения, поэтапная реализация которого сможет решить столь остро стоящий вопрос с парковкой. Строительство новой площадки для машин на улице Вееру является первым шагом в этом направлении”, — добавил Владимир Архипов.

Наряду с инвестициями в создание новой парковки на улице Вееру, горуправа поддерживает квартирные товарищества и организации владельцев квартир специальных пособием для обустройства дворовых территорий, в рамках которого товарищества имеют возможность получить финансирование в размере до 3000 евро в том числе и для расширения парковки. Для получения пособия необходимо наличие самофинансирования в минимальном объеме 50% от общей стоимости работ. Заявки товариществ принимаются до 30 апреля.

В рамках строительства новой парковки на улице Вееру будут заменены также и осветительные столбы. Строительные работы общей стоимостью около 130 000 евро будут завершены к началу лета.