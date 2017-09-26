Маарду приглашает любителей спорта на осенний забег

30 сентября в Маарду состоится традиционный осенний забег, который стартует на главной аллее парка напротив торгового центра Maxima XX (Keemikute, 2), сообщает управа города.

Участники мероприятия могут выбрать между оздоровительной ходьбой и бегом, который требует больших усилий и лучшей физической подготовки. Начало мероприятия в 10.00

”Здоровый образ жизни и регулярная физическая активность являются важными компонентами хорошего самочувствия и приумножают нашу жизненную энергию”, — считает мэр Маарду Владимира Архипов. ”Поэтому в Маарду мы уделяем большое внимание спорту и стараемся мотивировать людей больше двигаться. Осенний забег — это прекрасная возможность провести свой день на свежем воздухе активно двигаясь и общаясь с друзьями”, — сообщил мэр. ”В это воскресенье я выйду на дорожку лесопарка сам и приглашаю всех принять участие в нашем спортивном мероприятии”, — добавил Архипов.

Регистрация участников забега открыта до 29 сентября. Удобнее всего это можно сделать, заполнив форму через интернет https://goo.gl/Lrokoa. В день старта регистрация участников забега не проводится. Стартовые номера участникам забега на дистанции 1, 3 и 5 км можно получить на в день забега на месте.

В рамках спортивного мероприятия состоятся забеги на 300 метров (дети 3-6 лет), 1 км (дети 7-12 лет), 3 км (молодежь 13-15 лет, женщины начиная с 45 лет и мужчины с 60 лет) и 5 километров (молодежь 16-18 лет, женщины 19-44 года, мужчины 19-59 лет). Принять участие в оздоровительной прогулке на 500 метров сможет также и молодежь с особыми потребностями.

Желающие принять участие в оздоровительной ходьбе могут зарегистрироваться в день старта на месте с 10.00-12.00. Между всеми участниками оздоровительной ходьбы будет проведена лотерея с призами. Участие в забеге для всех бесплатно.

Программа осеннего забега

10.00 -11.00 Выдача стартовых номеров на детский забег на 1 км

11.00 — 13.00 Выдача стартовых номеров на взрослый забег на дистанции 3 и 5 км

11.00 Забег малышей на 300 метров

11.30 Старт детского забега на дистанцию 1 км

12.00-13.00 Выдача лотерейных номеров для участников оздоровительной ходьбы

12.30 Старт на 500 метров для молодежи с особыми потребностями

13.00 Награждение победителей детского забега на 1 км

13.30 Старт для взрослых бегунов и участников оздоровительной ходьбы на дистанции 3 км и 5 км

15.00 Награждение победителей забега на 3 и 5 км

15.30 Лотерея для участников оздоровительной ходьбы