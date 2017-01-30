Маарду поможет квартирным товариществам обустроить дворовые территории

Маардуская горуправа выделила 30 000 евро для выдачи пособий на обустройство дворовых территорий жилых домов. О получении пособия могут ходатайствовать все находящиеся в Маарду квартирные товарищества.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, город идет навстречу пожеланиям горожан и оказывает посильную поддержку товариществам, которые хотят облагородить или обустроить свои дворы. «С помощью универсального пособия квартирные товарищества могут отремонтировать участки дорог и тротуаров, построить системы отвода дождевых вод, посадить деревья или же построить игровые и спортивные площадки для детей и молодежи. Пособие позволяет установить во дворы дополнительное освещение или систему видеонаблюдения, расширить или создать зону парковки для автомобилей, а также установить заборы или ограждения», - сообщил мэр города.

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«С помощью города товарищества, в которых проживают люди с особыми потребностями, могут оборудовать подъезды специальными поручнями или пандусами, которые сделают жилую среду наиболее приспособленной для нужд таких людей»,- добавил Владимир Архипов.

Ходатайствовать о получении финансирования со стороны города можно в размере до 50% от общей стоимости проекта. Максимальная сумма городского пособия на одного ходатая составляет 3000 евро в год. Заявки принимаются до 30 апреля и планируемые работы должны быть завершены к 1 декабря 2017 года.

Все заявки, поступившие в мэрию к 30 апреля, будут рассмотрены специальной комиссией в течении 14 календарных дней начиная от финального срока подачи заявок. Дополнительная информация о порядке и условиях предоставления и рассмотрения ходатайств доступна на сайте мэрии Маарду по ссылке.