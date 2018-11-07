Маарду отмечает 27-ю годовщину получения статуса самоуправления

По словам мэра Владимира Архипова, жители Маарду 27 лет назад получили право самостоятельно управлять жизнью города, планировать его будущее и развивать все сферы городской жизни.

"За это время Маарду коренным образом изменился в лучшую сторону — Маарду по праву может называться современным европейским городом, у которого большие возможности для дальнейшего развития. Это во многом произошло благодаря активным людям, которые внесли большой вклад в процветание Маарду. Поэтому 7 ноября — это важная дата для каждого из нас, праздник всех маардусцев, которые искренне любят свой город и активно участвуют в его жизни. Я желаю всем жителям города радостного Дня самоуправления Маарду!”, — сказал он.

По мнению мэра, очень важно, чтобы все услуги, которые оказываются в разных городах Эстонии, были бы качественными и доступными для всех людей.

"Для этого необходимо иметь сильные и устойчивые самоуправления, в которых есть хорошая финансовая база, профессионалы и знание того, что нужно людям. Это, в свою очередь, несет за собой большую ответственность города за организацию местной жизни и обеспечение жителей всеми необходимыми услугами в силу своих возможностей. Наша цель — предоставлять людям еще больше необходимых услуг в городе, привлекать новые инвестиции и создавать новые рабочие места”, — сказал Владимир Архипов.