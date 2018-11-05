Маарду может остаться без врачей-специалистов, в местной больнице уже сокращают персонал

Тендер на оказание услуг врачей-специалистов вызвал бурную реакцию общественности ещё до его окончания. Было начато несколько судебных дел, 3 из которых все еще находятся в производстве.

Ранее еще была надежда, что тендер переиграют, но сейчас ее больше нет: совет Больничной кассы решил не отменять результаты конкурса. При этом, если в столице все же существуют варианты получить врачебную помочь, то, в маленьких городах ситуация складывается катастрофическая.

Например единственная в Маарду больница Калавере сейчас вынуждена бороться за своих врачей — специалистов, сообщает аналитическая программа канала ETV+ "Актуальная камера+".

Двери отделения гинекологии в поликлинике города Маарду сейчас закрыты. Когда они откроются вновь, неизвестно.

Если в столице до декабря номерки расписаны ещё с прошлого года, то в Маарду очередей к специалистам никогда не было, поэтому руководству больницы не осталось ничего другого, как сокращать своих медиков.