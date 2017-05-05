Маарду благоустроит и отремонтирует шесть проблемных дорог в Мууга

На заседании Маардуского городского собрания 18 апреля было принято решение о покупке городом находящихся в Мууга улиц Сайалилле теэ, Пяевалилле теэ, Ристикхейна теэ, Вярихейна теэ, Вягихейна теэ, а также участка дороги Кирсипуу пуйестее. Юридическая сделка о передаче дорог в городскую собственность состоялась 4 мая.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, старая проблема с улицами в Мууга, наконец, получила долгожданное решение. ”Находящиеся многие годы в частном владении улицы без надлежащего ухода и ремонта пришли в плачевное состояние. Юридически у города не было прав заниматься благоустройством этих улиц, а у владельца дорог были иные приоритеты. Сложившаяся ситуация доставляла много неудобств жителям Мууга и горуправе”, — сообщил мэр.

”Хочу обрадовать муугасцев — в результате долгих и напряженных переговоров было достигнуто соглашение с владельцем и на этой неделе состоялась покупка городом шести проблемных дорог в Мууга”, — сказал Владимир Архипов. ”Уже в апреле город начал проводить на этих участках дорог ремонтные работы — по улицам прошелся грейдер, поверхность дорожного покрытия была разровнена и покрыта пылеотталкивающим раствором”, — добавил он.

Начиная с мая месяца Маардуская горуправа будет обеспечивать благоустройство и регулярный ремонт на улицах Сайалилле теэ, Пяевалилле теэ, Ристикхейна теэ, Вярихейна теэ, Вягихейна теэ, а также участка дороги Кирсипуу пуйестее. Сумма сделки составила 35 000 евро.

