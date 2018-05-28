Люди уже давно в интернете, а правительства туда не спешат. В Таллинне пройдет конференция по э-управлению

На двухдневной конференции выступят более 30 специалистов и лидеров в области цифровых достижений. Главными докладчиками на конференции будут Бет Симон Новек, Эндрю Кин, Гуэнаэлле Голт и Нильс Годфредсен. Конференцию откроет президент Керсти Кальюлайд.

Бет Симон Новек, бывший советник Барака Обамы по технологии из e-Governance Lab, во вступительном докладе первого дня расскажет о вовлечении людей в законотворчество и поделится самыми последними глобальными направлениями. С вступительным докладом второго дня выступит самый известный комментатор цифровой революции Эндрю Кин, который, в частности, написал о цифровых достижениях Эстонии в своей недавно вышедшей книге ”How to fix the future?”. Руководитель цифровой сферы Kantar Public Гуэнаэлле Голт впервые представит на конференции результаты свежего исследования в области пользования Интернетом, где познакомит с ожиданиями, желаниями и страхами интернет-пользователей, с которыми правительства и государства должны считаться. Нильс Годфредсен из MacKinsey приведет примеры, как частные предприятия могут успешно развивать э-услуги.

В дискуссиях конференции эксперты будут, в частности, искать ответ на вопросы, мешает ли новый закон Европейского союза о защите данных цифровому развитию или способствует ему, способны ли государства предложить гражданам ориентированные на пользователя э-услуги, и каковы пробные камни демократии в цифровую эпоху.

В отдельных сессиях можно будет подобнее познакомиться с опытом и новейшими достижениями Эстонии, города Таллинна, эстонских стартапов в сфере ИТ и цифровых технологий, стран восточного партнерства в развитии э-государства. Академия э-управления представит на конференции обновленный индекс кибербезопасности стран, картографирующий киберспособность более чем 100 государств.

В этом году конференция по э-управлению пройдет в четвертый раз. Конференцию организует Академия э-управления в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, городом Таллинн, правительством Швеций и Европейским фондом развития.

Подробная информация о выступающих и программе, а также прямая трансляция дискуссий во время конференции на сайте Tallinn e-Governance Conference http://tallinnconference.ee/