28.05.2018, 17:27

Люди уже давно в интернете, а правительства туда не спешат. В Таллинне пройдет конференция по э-управлению

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rus.delfi.ee
EST
Arvuti ja Internet
Foto: Argo Ingver

Конференция по э-управлению Tallinn e-Governance Conference, которая пройдет в Таллинне 29-30 мая, соберет в Эстонии многих выдающихся мировых специалистов в сфере цифровых достижений и познакомит с последними направлениями эстонского э-государства представителей 80 стран, сообщается в пресс-релизе.

В этом году участники конференции прибывают со всех континентов. 6 государств — Афганистан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Гана, Санта-Люсия и Украина — представлены делегациями на уровне министров.

По словам директора по развитию Академии э-управления Ханнеса Астока, нынешняя конференция посвящена ожиданиям и потребностям интернет-пользователей при общении с государством и при цифровом делопроизводстве. ”Государства и самоуправления стоят перед фактом, что люди уже давно в Интернете, а они к людям в интернет-среду не выходят или представлены там в очень некомфортном виде для пользователей. Смысл конференции заключается в том, чтобы донести до правительств и организаций потребность быть доступными для своего народа также в интернет-среде и предложить идеи, как заставить общины, самоуправления, ИТ-предприятия и стартапы развивать нужные и удобные для людей услуги”, — сказал Ханнес Асток. ”Развитие э-государства — это совместное творчество, а не забава ведомств. Эстония могла бы стать здесь примером”.

На двухдневной конференции выступят более 30 специалистов и лидеров в области цифровых достижений. Главными докладчиками на конференции будут Бет Симон Новек, Эндрю Кин, Гуэнаэлле Голт и Нильс Годфредсен. Конференцию откроет президент Керсти Кальюлайд.

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Бет Симон Новек, бывший советник Барака Обамы по технологии из e-Governance Lab, во вступительном докладе первого дня расскажет о вовлечении людей в законотворчество и поделится самыми последними глобальными направлениями. С вступительным докладом второго дня выступит самый известный комментатор цифровой революции Эндрю Кин, который, в частности, написал о цифровых достижениях Эстонии в своей недавно вышедшей книге ”How to fix the future?”. Руководитель цифровой сферы Kantar Public Гуэнаэлле Голт впервые представит на конференции результаты свежего исследования в области пользования Интернетом, где познакомит с ожиданиями, желаниями и страхами интернет-пользователей, с которыми правительства и государства должны считаться. Нильс Годфредсен из MacKinsey приведет примеры, как частные предприятия могут успешно развивать э-услуги.

В дискуссиях конференции эксперты будут, в частности, искать ответ на вопросы, мешает ли новый закон Европейского союза о защите данных цифровому развитию или способствует ему, способны ли государства предложить гражданам ориентированные на пользователя э-услуги, и каковы пробные камни демократии в цифровую эпоху.

В отдельных сессиях можно будет подобнее познакомиться с опытом и новейшими достижениями Эстонии, города Таллинна, эстонских стартапов в сфере ИТ и цифровых технологий, стран восточного партнерства в развитии э-государства. Академия э-управления представит на конференции обновленный индекс кибербезопасности стран, картографирующий киберспособность более чем 100 государств.

В этом году конференция по э-управлению пройдет в четвертый раз. Конференцию организует Академия э-управления в сотрудничестве с Министерством иностранных дел, городом Таллинн, правительством Швеций и Европейским фондом развития.

Подробная информация о выступающих и программе, а также прямая трансляция дискуссий во время конференции на сайте Tallinn e-Governance Conference http://tallinnconference.ee/

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