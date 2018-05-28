Люди уже давно в интернете, а правительства туда не спешат. В Таллинне пройдет конференция по э-управлению

Конференция по э-управлению Tallinn e-Governance Conference, которая пройдет в Таллинне 29-30 мая, соберет в Эстонии многих выдающихся мировых специалистов в сфере цифровых достижений и познакомит с последними направлениями эстонского э-государства представителей 80 стран, сообщается в пресс-релизе.
В этом году участники конференции прибывают со всех континентов. 6 государств — Афганистан, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Гана, Санта-Люсия и Украина — представлены делегациями на уровне министров.
По словам директора по развитию Академии э-управления Ханнеса Астока, нынешняя конференция посвящена ожиданиям и потребностям интернет-пользователей при общении с государством и при цифровом делопроизводстве. ”Государства и самоуправления стоят перед фактом, что люди уже давно в Интернете, а они к людям в интернет-среду не выходят или представлены там в очень некомфортном виде для пользователей. Смысл конференции заключается в том, чтобы донести до правительств и организаций потребность быть доступными для своего народа также в интернет-среде и предложить идеи, как заставить общины, самоуправления, ИТ-предприятия и стартапы развивать нужные и удобные для людей услуги”, — сказал Ханнес Асток. ”Развитие э-государства — это совместное творчество, а не забава ведомств. Эстония могла бы стать здесь примером”.