01.05.2018, 14:10

Люди смогут лучше контролировать обработку своих личных данных

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rus.delfi.ee
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Люди смогут лучше контролировать обработку своих личных данных
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Конституционная комиссия Рийгикогу консенсусом решила направить проект нового закона о защите личных данных на первое чтение. Законопроект регулирует использование и обработку личных данных и надзор за ними.

С 25 мая регулировать защиту личных данных начнет регламент Европейского парламента и совета. Цель законопроекта — внедрить этот регламент в эстонское законодательство. Основные принципы защиты личных данных не изменятся, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Закон о защите личных данных — непростое чтение. Личные данные должны быть достаточно защищены, а правила должны быть единообразны по всему Европейскому союзу”, — сказал председатель конституционной комиссии Марко Померантс.

Регламент ЕС позволяет каждому лучше контролировать использование своих личных данных. Получить доступ к своим личным данным станет проще. Предприятия и организации должны давать пользователям более подробную и четкую информацию о том, как они обрабатывают их личные данные. Если человек не хочет, чтобы его личные данные обрабатывались, и для сохранения этих данных нет правовых оснований, информация должна быть уничтожена. Например, можно потребовать, чтобы Google, телефонный оператор или торговый портал прекратили использовать личные данные пользователя и удалили их. Предприниматели и организации также обязаны уведомлять пользователей о попытке получения незаконного доступа к личным данным. Об этом они также обязаны уведомить Инспекцию по защите данных.

Ответственность за нарушения повысится. Максимальный штраф за несоблюдение принципов обработки личных данных может составить до 20 миллионов евро или до четырех процентов оборота юридического лица.

Регламент позволяет государствам указать особые случаи использования личных данных. Например, можно установить, сколько лет должно быть ребенку, чтобы его личные данные можно было подвергнуть обработке: минимальная граница может располагаться в диапазоне от 13 до 16 лет. В Эстонии, согласно законопроекту, ребенку должно быть не менее 13 лет, чтобы его данные можно было обрабатывать.

Первое чтение проекта закона о защите личных данных (616 SE) запланировано на пленарное заседание Рийгикогу, которое пройдет 9 мая.

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