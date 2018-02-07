”Люди сами культивируют зло”. Директору GAG в связи с концертом советской музыки поступали угрозы

Директор Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хендрик Агур выразил удивление тем, что инициированный им концерт советской музыки вызвал столь сильное негодование общественности.

”У каждого есть право на свое мнение, у меня тоже, — сказал он в утренней передаче на Vikerraadio. — Вешать на все ярлыки — в данном случае это несправедливо”.

Агур отметил, что за последние дни в его адрес поступали угрозы. ”Тот факт, что у людской злости нет границ, огорчает и заставляет задуматься. Серьезно задуматься о здоровье общества. Или это период отлива. Люди сами культивируют зло и сами же в него погружаются”.

Агур сказал, что за комментирование темы активно взялись политики, используя ее в интересах своих избирательных кампаний, и пояснил, что 10 марта для проведения первого концерта был выбран лишь потому, что именно эта дата оказалась свободной и что он даже не сообразил сопоставить ее с годовщиной мартовских бомбардировок. Директор отметил, что сделал из последовавших отзывов выводы и сейчас идут переговоры об изменении даты.

По поводу использования советской символики на афишах Агур сказал, что это было сделано в юмористическом ключе, но было сейчас решено изменить их внешний вид.

По словам Агура, в концерте примут участие ученики Гимназии Густава Адольфа, два ученика Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии и, возможно, ученик еще одной школы.