”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо

Бывшие сотрудники дома по уходу посчитали, что родные постояльцев и общественность имеют право знать, что там происходит.





”Это ужасно! Это место надо закрыть, а стариков определить в учреждение с нормальными условиями”, — говорит Ольга.





”Я хочу, чтобы люди знали правду об этом пансионате и за версту обходили его, если близкие им действительно дороги”, — вторит ей Наталья.