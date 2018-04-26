26.04.2018, 18:10

”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо

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ФОТО
Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
Кристи Вайнкюла
Кристи Вайнкюла
Марта Туул
Марта Туул
EST 9
”Люди должны знать правду”. Экс-работники столичного дома по уходу рассказали, как его постояльцы голодали и гнили заживо
LOOTUSETULT: Hooldekodu Lootuse Rand asub Tallinna kesklinnas, Gonsiori tänaval jalutajad võivad näha, kuidas kardinateta akende taga veedavad vanurid justkui akvaariumis oma viimaseid elupäevi.Foto: Andres Putting

Бывшие работники дома призрения считают, что их прежнему работодателю нельзя заниматься услугами по уходу. Представители учреждения в свою очередь заверяют, что у них все соответствует стандартам, пишет Eesti Ekspress.

Бывшие сотрудники дома по уходу посчитали, что родные постояльцев и общественность имеют право знать, что там происходит.


”Это ужасно! Это место надо закрыть, а стариков определить в учреждение с нормальными условиями”, — говорит Ольга.


”Я хочу, чтобы люди знали правду об этом пансионате и за версту обходили его, если близкие им действительно дороги”, — вторит ей Наталья.
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