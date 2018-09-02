Любопытный тренд: все больше эстоноземельцев предпочитают профтехобразование высшему
Тенденция последних лет: все меньше абитуриентов поступают в вузы, все больше — в профтехучилища.
Тенденция последних лет: все меньше абитуриентов поступают в вузы, все больше — в профтехучилища.
По данным Министертсва образования, количество студентов вузов снижается. Это, помимо прочего, связано и с общем снижением числа молодежи.
Профессиональное образование в Эстонии получают порядка 24 000 человек. В последние же годы поднялся и средний возраст ученика профтехучилища. Кроме того, значительно снизился процент поступающих в профтехи сразу же после школы
Küttelahenduste ja sise- ning välisvalgustuse vald…
ONNINEN (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
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