Любопытные подробности отмывания денег в Danske: Закавказье, имущество на миллионы и высоты журналистов-расследователей

”Что происходило в рамках следствия до вчерашнего дня. У нас изначально был четкий план. Он заключался в том, что мы выбирали конкретные цепочки отмывания денег и на их основании вырисовать способ действия злоумышленников”, — добавил специалист.

Ко вторнику они подготовили 10 ходатайств об аресте. Также подали заявки и об аресте имущества подозреваемых. Предполагается, что эти люди получали плату за свои действия. И сумма достигает 1,5 млн евро.

Руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере поведал, что вчера началась открытая фаза делопроизводства. Уголовное дело таково, что нельзя одновременно оповестить общественность и СМИ. "Мы задержали десятерых".

По словам Вахинга, задержанных подозревают в отмывании денег. И, таким образом, они имели криминальный доход. К настоящему моменту подозрений в получении взяток не предъявлено. Также, по его словам, арестованы наличность, деньги на картах и автомобили.

По словам Алавере, у этих людей были свои клиенты, но они принципиально работали сетью. ”Один из задержанных — Юрий Кидяев”.

В данный момент он трудится в Citadele. Глава эстонского филиала Citadele Яан Лийтмяэ задержание Кидяева не прокомментировал.

В пресс-релизе полиции значится, что задержанных есть основание подозревать в том, что они помогали клиентам банка систематически и координированно делать через банк Danske переводы с подозрением на отмывание денег. На сомнительное происхождение денег указывали объемы сделок, скорость и недостаточная информация об этих сделках.

Уголовное делопроизводство, начатое в ноябре 2017 года для расследования отмывания денег в банке Danske, дошло до предъявления первоначальных подозрений. Собранные на данный момент доказательства указывают на то, что действовавшие в банке правила препятствования отмывания денег были лишь формальными и они не выполнялись. Также есть основания полагать, что деятельность сотрудников банка, которым было предъявлено подозрение, была известна в подразделении, занимавшемся нерезидентами, и такая деятельность акцептировалась.

Государственный прокурор Марек Вахинг, который руководит уголовным делопроизводством, разъяснил, что собранные на сегодняшний день доказательства четко показывают, что сотрудники банка Danske не придерживались правил препятствования отмывания денег.

„ Десять человек, которым было предъявлено подозрение, означают начало публичных процессуальных действий в данном уголовном деле. Люди, которым было предъявлено подозрение, являются бывшими менеджерами по обслуживанию клиентов и руководителем дивизиона банка Danske. Число подозреваемых может увеличиться“,– сказал Вахинг.

"Учитывая влияние масштабного отмывания денег, происходившего в банке Danske, на финансовый сектор Эстонии и на реноме государства в целом, для нас важно выяснить, почему и как в банке Danske была возможна такая деятельность. Эстония в этой схеме отмывания денег была, в основном, транзитным государством. Только в следующем этапе в результате тесного международного сотрудничества можно будет выйти на след тех, кто получил выгоду, и выяснить, куда были переведены эти деньги. Люди, которым на данный момент предъявлено подозрение, делали возможным отмывание преступных денег, но они явно не были основными получателями выгоды“,– сказал руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере.

По ходатайству Государственной прокуратуры суд арестовал имущества на сумму более миллиона евро. По оценке прокуратуры, это имущество было заработано бывшими сотрудниками банка преступным путем.

Уголовное делопроизводство ведет бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура.

Государственной прокуратуре сообщения о преступлениях для проверки подозрений об отмывании денег в банке Danske представил также Уильям Браудер. Представленные им материалы подтверждают информацию, которая была на тот момент собрана в ходе уголовного делопроизводства. Информация, представленная Браудером, была приложена к материалам данного уголовного делопроизводства.

Напомним, как развивались события.

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года.