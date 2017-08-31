31.08.2017, 11:10

Любопытные факты: где они — самая крохотная, наистарейшая и наиболее дорогая школы Эстонии?

 (1)
интерактивный график
rus.delfi.ee
EST

Что нас ждет 1 сентября в сфере образования?

В первый класс в этом году пойдут приблизительно 15 600 учеников. Всего же на стационарном обучении в общеобразовательных школах Эстонии чистятся 147 200 учеников.

Будут открыты новые школы, однако, только частные. На карте видно, что цены на обучение в таких заведениях разнятся до 580 евро в месяц.

Несколько интересных фактов:

  • самая маленькая школа Эстонии — на острове Прангли. Там всего пять учеников
  • самая крупная — Средняя школа Виймси — 1 395 учеников
  • самая дорогая школа — Эстонская международная школа. Стоимость обучения в 11 и 12 классах там стоит 1 650 евро в месяц
  • самая старая школа — гимназия Густава Адольфа. Она была открыта 386 лет назад
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии