Любопытные факты: где они — самая крохотная, наистарейшая и наиболее дорогая школы Эстонии?

Что нас ждет 1 сентября в сфере образования?
В первый класс в этом году пойдут приблизительно 15 600 учеников. Всего же на стационарном обучении в общеобразовательных школах Эстонии чистятся 147 200 учеников.
Будут открыты новые школы, однако, только частные. На карте видно, что цены на обучение в таких заведениях разнятся до 580 евро в месяц.
Несколько интересных фактов:
- самая маленькая школа Эстонии — на острове Прангли. Там всего пять учеников
- самая крупная — Средняя школа Виймси — 1 395 учеников
- самая дорогая школа — Эстонская международная школа. Стоимость обучения в 11 и 12 классах там стоит 1 650 евро в месяц
- самая старая школа — гимназия Густава Адольфа. Она была открыта 386 лет назад
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