Любопытные факты: где они — самая крохотная, наистарейшая и наиболее дорогая школы Эстонии?

Что нас ждет 1 сентября в сфере образования?

В первый класс в этом году пойдут приблизительно 15 600 учеников. Всего же на стационарном обучении в общеобразовательных школах Эстонии чистятся 147 200 учеников.

Будут открыты новые школы, однако, только частные. На карте видно, что цены на обучение в таких заведениях разнятся до 580 евро в месяц.

Несколько интересных фактов: