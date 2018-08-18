Любителям статистики на заметку: вышел сборник ”Таллинн в цифрах 2018”

Сборник дает возможность основательно ознакомиться со статистическими данными в своей сфере, отследить динамику изменений по регионам и районам города.

Для сравнения приведены также данные за предыдущие четыре года, а также данные по Эстонии и Харьюскому уезду. В сотрудничестве с City of Helsinki Urban Facts собрана сопоставительная статистика, 25 схем о Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Таллинне и Санкт-Петербурге. Об изменениях жизни в Таллинне помогут составить представление 262 таблицы, 21 тематическая карта и 80 рисунков.

В аналитической части сборника рассказывается о различии методик подсчета Национального регистра Министерства внутренних дел и Эстонского департамента статистики.