18.08.2018, 20:50

Любителям статистики на заметку: вышел сборник ”Таллинн в цифрах 2018”


rus.delfi.ee
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Из Эстонии культурная столица уже была и ранее — Таллинн в 2011 годуFoto: Siim Lõvi

Таллиннская городская канцелярия выпустила ежегодный статистический сборник ”Таллинн в цифрах 2018”. В издании представлены данные, касающиеся управления городом, финансовых показателей, населения, социальной жизни, экономики и окружающей среды.

Сборник дает возможность основательно ознакомиться со статистическими данными в своей сфере, отследить динамику изменений по регионам и районам города.

Для сравнения приведены также данные за предыдущие четыре года, а также данные по Эстонии и Харьюскому уезду. В сотрудничестве с City of Helsinki Urban Facts собрана сопоставительная статистика, 25 схем о Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Таллинне и Санкт-Петербурге. Об изменениях жизни в Таллинне помогут составить представление 262 таблицы, 21 тематическая карта и 80 рисунков.

В аналитической части сборника рассказывается о различии методик подсчета Национального регистра Министерства внутренних дел и Эстонского департамента статистики.

Позитивное развитие Таллинна подтверждают различные показатели: численность населения и налогоплательщиков растет (начиная с 2005 года), миграционный баланс (с 2008 г.) и естественный прирост (с 2005 г.) остаются положительными; число и доля людей с высшим образованием растут (2017 41%), ВВП в Таллинне на 65% выше, чем по всей Эстонии. 95% таллинцев довольны жизнью в городе, 93% — своим районом. В Таллинне проживают люди 105 национальностей, число зарубежных студентов составляет 3166 человек.

Сборник "Таллинн в цифрах 2018” на русском языке доступен здесь.

Первое подобное издание появилось в 1880 году на немецком языке, с 1889 сборник издавался на русском. Под нынешним названием сборник выходит с 1992 года.

Tallinn Hockey weekend
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