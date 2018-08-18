Любителям статистики на заметку: вышел сборник ”Таллинн в цифрах 2018”

Таллиннская городская канцелярия выпустила ежегодный статистический сборник ”Таллинн в цифрах 2018”. В издании представлены данные, касающиеся управления городом, финансовых показателей, населения, социальной жизни, экономики и окружающей среды.
Сборник дает возможность основательно ознакомиться со статистическими данными в своей сфере, отследить динамику изменений по регионам и районам города.
Для сравнения приведены также данные за предыдущие четыре года, а также данные по Эстонии и Харьюскому уезду. В сотрудничестве с City of Helsinki Urban Facts собрана сопоставительная статистика, 25 схем о Риге, Вильнюсе, Хельсинки, Таллинне и Санкт-Петербурге. Об изменениях жизни в Таллинне помогут составить представление 262 таблицы, 21 тематическая карта и 80 рисунков.
В аналитической части сборника рассказывается о различии методик подсчета Национального регистра Министерства внутренних дел и Эстонского департамента статистики.
Позитивное развитие Таллинна подтверждают различные показатели: численность населения и налогоплательщиков растет (начиная с 2005 года), миграционный баланс (с 2008 г.) и естественный прирост (с 2005 г.) остаются положительными; число и доля людей с высшим образованием растут (2017 41%), ВВП в Таллинне на 65% выше, чем по всей Эстонии. 95% таллинцев довольны жизнью в городе, 93% — своим районом. В Таллинне проживают люди 105 национальностей, число зарубежных студентов составляет 3166 человек.