Любите проводить день за рулем? Таллинн ищет водителей для обслуживания 11 автобусных линий

Заинтересованные в этом предложении водители, имеющие соответствующую квалификацию и предшествующий опыт такого рода работы, желательно проживающие в Таллинне или его окрестностях, могут направить свои CV по адресу: diana.jakobson@tallinnlt.ee

Требуется наличие водительского удостоверения категории D, свидетельство о профессиональной выучке и владение эстонским языком на необходимом для общения уровне. Не лишним будет предшествующий опыт вождения автобусов, приветствуются точность, добросовестность, вежливость и готовность к работе командой.

Со своей стороны, предприятие предлагает оплату выше средней по транспортному сектору, долговременную и стабильную работу, гибкие условия труда, бесплатное повышение квалификации, а при желании — организацию проживания.