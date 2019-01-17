17.01.2019, 16:20

Любите проводить день за рулем? Таллинн ищет водителей для обслуживания 11 автобусных линий

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rus.delfi.ee
EST
Tallinna uued bussid
Tallinna uued bussidFoto: Eero Vabamägi

Поскольку АО "Таллинский городской транспорт" берет с 1 февраля на свое обслуживание дополнительно 11 автобусных линий, которыми ранее занималась частная фирма, то предприятию нужны дополнительно до 125 водителей автобусов, сообщает Ражпресс

Заинтересованные в этом предложении водители, имеющие соответствующую квалификацию и предшествующий опыт такого рода работы, желательно проживающие в Таллинне или его окрестностях, могут направить свои CV по адресу: diana.jakobson@tallinnlt.ee

Требуется наличие водительского удостоверения категории D, свидетельство о профессиональной выучке и владение эстонским языком на необходимом для общения уровне. Не лишним будет предшествующий опыт вождения автобусов, приветствуются точность, добросовестность, вежливость и готовность к работе командой.

Со своей стороны, предприятие предлагает оплату выше средней по транспортному сектору, долговременную и стабильную работу, гибкие условия труда, бесплатное повышение квалификации, а при желании — организацию проживания.

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