Ляэнеская префектура запрещает выходить на морской лед

Ляэнеская префектура запрещает с пятницы, 6 апреля, выходить на морской лед, граничащий с территорией Пярнуского, Ляэнеского, Саареского и Хийуского уездов, сообщается в пресс-релизе.

"Хотя на вид лед кажется крепким, весенняя погода сделали его хрупким и он может не выдержать вес человека. Поэтому с 6 апреля мы устанавливаем запрет на выход на морской лед в Ляэнеской префектуре”, — сказал руководитель бюро информации Ляэнеской префектуры Арго Тали.

По словам Тали, исключения могут быть сделаны для профессиональных рыбаков на основании разрешения на рыбную ловлю сетью или мережей, в таком случае о своем выходе на лед следует сообщить в службы оперативной информации Ляэнеской префектуры по номеру 629 2555.

"Так как погода на море может измениться очень быстро, то выходя на лед надо быть очень внимательным и обратить особое внимание на свою безопасность", — добавил Тали.