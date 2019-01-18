Ляэне-Таллиннская больница приглашает не имеющих медстраховки женщин на бесплатное обследование

Поскольку деньги на обследование не имеющих медицинской страховки выделил город Таллинн, то проверку смогут пройти только зарегистрированные жительницы Таллинна. Предварительная регистрация проводится по телефону 666 5834, при этом надо сказать, что вы хотите пройти Pap-тест во время Недели профилактики рака шейки матки.

Прием проводится в Пельгулиннаской женской консультации (ул. Сыле, 23), в Мустамяэском медицинском центре (ул. Эхитаяте, 27), в Ныммеском медицинской центре (ул. Яама, 11) и Хааберстиском медицинском центре (ул. Ыйсмяэ, 179).

Из числа имеющих медицинскую страховку в 2019 году на обследование приглашаются женщины 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 и 1989 года рождения. Приглашения им будут направлены по адресу их зарегистрированного места жительства. .