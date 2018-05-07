Lux Express установит на следующие в Россию автобусы системы слежения

Автобусная компания Lux Express установит системы слежения на автобусы следующие в Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу. Требование по установке систем слежения действует для всех рейсовых автобусов, которые отправляются в города, где пройдут игры, в том числе и в Петербург.
Lux Express выполнит все дополнительные требования связанные с проведением чемпионата и все рейсы автобусной компании из Таллинна в Петербург и обратно пройдут во время ЧМ без изменений. ”Мы знакомы с дополнительными требованиями, которые будут действовать для автобусов во время проведения чемпионата мира по футболу в России. Все автобусы Lux Express будут оснащены необходимым оборудованием и подключены к системе передачи данных. Клиентам не нужно беспокоиться — наши рейсы состоятся в соответствии с действующим расписанием, изменений в маршруты вводится не будет", — подчеркнул Райт Реммель, генеральный директор дочерней компании Lux Express в России ЗАО ”Евролайнс”.
Чемпионат мира по футболу является масштабным мероприятием и обеспечение его безопасности в интересах всех участников. ”Безопасность является приоритетом и для Lux Express, поэтому мы выполним все предъявленные требования. В период проведения чемпионата мы безопасно доставим в пункт назначения как всех любителей футбола, так и всех других пассажиров", — сказал Реммель.