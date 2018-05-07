Lux Express установит на следующие в Россию автобусы системы слежения

Требование предусматривает, что на все пассажирские автобусы, которые в период проведения футбольного чемпионата будут въезжать на территорию Петербурга, должна быть установлена навигационная аппаратура ЭРА-ГЛОНАСС, которая будет передавать данные о передвижении автобуса в транспортную дирекцию чемпионата. На данный момент необходимое дополнительное оборудование уже установлено на часть автобусов ЗАО ”Евролайнс” и полностью все автобусы будут им оснащены в мае месяце.

В связи с ростом спроса, Lux Express добавит в июне одно дополнительное отправление на маршрут Таллинн-Петербург. Кроме того, с середины мая компания добавит дополнительное отправление также и на маршрут Петербург-Хельсинки.

Необходимость дополнительной инвестиции не повлияет на стоимость билетов Lux Express — они останутся прежними, а дополнительные расходы компания возьмет на себя.

На линии Петербург-Таллинн-Петербург Lux Express совершает каждый день до 8 отправлений, в общей сложности 110 отправлений в неделю. Lux Express отметил в прошлом году 20 лет работы на российском рынке и сегодня автобусная компания предлагает международное автобусное соединение из Петербурга и Москвы с Финляндией и странами Балтии.