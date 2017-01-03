Российские власти приостановили лицензию на международные перевозки входящего в Lux Express Grupp российского ЗАО ”Евролайнс” на линиях Хельсинки-Санкт-Петербург и Таллинн-Санкт-Петербург.

В понедельник, 2 января, автобус фирмы Lux Express, который следовал утренним рейсом из Петербурга в Хельсинки, российские пограничники не пропустили в Финляндию. В комментариях "Вконтакте" пассажиры писали, что им предложили на попутных машинах вернуться обратно в Петербург или же ехать в Финляндию. Для некоторых пассажиров проблема осложнялась тем, что у них уже были куплены билеты на самолеты и паромы в Хельсинки.

По сообщению фирмы, временная остановка действия лицензии касается только автобусов ЗАО ”Евролайнс” и не касается обслуживающих линию Таллинн-Санкт-Петербург автобусов Lux Express Estonia. Пассажиры Lux Express могут проверить свои билеты у туроператора. Все указанные в расписании рейсы по маршруту Таллинн-Санкт-Петербург состоятся. В качестве временного решения ситуации фирмы организует доставку пассажиров от границы на замещающем автобусе. В связи с этим могут возникнуть неудобства при пересечении границы и смещения в графике. На линии Хельсинки-Санкт-Петербург фирма предлагает пассажирам замещающие автобусы и альтернативные возможности добраться до пункта назначения.

„Перевезти всех пассажиров является для нас приоритетом номер один. Во имя этого сейчас трудятся все наши работники, занятые поисков наилучших решений для пассажиров. Мы заказали замещающие автобусы, организовали билеты на автобусы и поезд, а при необходимости и размещение”, — прокомментировал ситуацию директор по продажам Lux Express Сандер Лыхмус, принеся всем извинения за возникшие неудобства.

Вчера вечером Lux Express получил от российских властей официальное сообщение о приостановке лицензии ЗАО ”Евролайнс” в связи с некоторыми недочетами в работе предприятия. ”Некоторое время назад мы, действительно, получили предписание о мелких недочетах в наших услугах. На их устранение отводилось три месяца. Соответствующий акт подписан нашим представителем 26 декабря минувшего года. Недочеты не препятствовали предоставлению качественной и безопасной услуги по перевозке пассажиров”, — сказал Лыхмус.

Приостановка действия лицензии на международные перевозки стала для предприятия неожиданностью, и об этом не было никаких предварительных сообщений. ”Мы крайне сожалеем о сложившейся ситуации и приносим пассажирам свои извинения. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее устранить недочеты”, — добавил Лыхмус.