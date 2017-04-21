Lux Express: новые автобусы привлекли на четверть больше пассажиров

В апреле прошлого года автобусная компания Lux Express вывела на маршрут Таллинн-Тарту автобусы с новой концепцией Lounge, благодаря чему число пассажиров на данном маршруте выросло почти на четверть.

В первом квартале этого года на автобусах Lux Express по маршруту Таллинн-Тарту поездки совершило на 24% больше пассажиров чем в этот же период годом ранее. По словам председателя правления Lux Express Ханнеса Саарпуу, новые автобусы привлекли в общественный транспорт и тех, кто ранее предпочитал для поездок между двумя центрами автомобиль. ”Эстонские пассажиры все чаще оставляют машину дома и пересаживаются в удобный и современный автобус”, — пояснил Саарпуу. Он добавил, что приватные и комфортабельные места в части Lounge очень востребованы и зачастую распродаются уже в предварительной продаже. ”Также у мест в части Lounge сложилась и своя клиентура — появились пассажиры, которые всегда предпочитают места именно этого класса”, — добавил он.

По словам руководителя автобусной компании, спрос пассажиров зачастую даже опережал возможности перевозчика. Для того чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги общественного транспорта, в график движения были добавлены новые отправления, а во время пиковых периодов также делались и дополнительные рейсы. ”В прошлом году мы сделали 833 дополнительных рейса. Исходя из спроса и своих возможностей мы делаем их и на сегодняшний день, причем особое внимание уделяется школьным каникулам и выходным, когда спрос особенно высок”.

Автобусы Lux Express Lounge вывели качество общественного транспорта в Эстонии на принципиально новый уровень, и предлагают пассажирам бывшие до сих пор недоступными на внутригосударственных маршрутах качество и приватность. В автобусах Lux Express Lounge модели Scania Irizar i8 всего 47 пассажирских мест, в том числе 15 из них находится в особенно комфортабельной части Lounge где сиденья располагаются по принципу 2+1.

По словам Саарпуу, то, что для пассажиров в Эстонии очень важно качество автобусов, подтвердило и недавно проведенное совместно с фирмой Turu-uuringute AS исследование. ”Чтобы быть успешным на рынке общественного транспорта необходимо постоянно развивать свои услуги и инвестировать в автобусный парк. Качество автобусов сочло важным 84% принявших участие в опросе респондентов. Также все чаще важным оценивается и выбор различных дополнительных услуг, например, бесплатный Интернет, возможность просмотра в автобусе фильмов или покупки напитков, что также может стать решающим при выборе автобусной компании”, — пояснил Саарпуу.

В автобусном парке Lux Express почти 80 автобусов средний возраст которых составляет 2,7 лет. Этой весной автобусный парк Lux Express пополнится восемью новыми автобусами Scania Irizar i8 выполненными по специальному заказу общей стоимостью почти 3 миллиона евро. Пассажиров Lux Express обслуживает более 300 водителей.